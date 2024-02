Al Doctor Patán, como tal vez han notado, la escritura es algo que le complace practicar en diferentes formatos, entre los cuales, sin embargo, no se ha incluido el guionismo televisivo. La razón es que es una especialidad que siempre me pareció de una considerable complejidad técnica y por lo tanto narrativa, y que consecuentemente, con lo que imaginé que era consciente de mis limitaciones, vi con una respetuosa distancia.

Eso acaba de cambiar. Canal Once acaba de echar al ruedo un programa que se llama “Respondes o resbalas”, y créanme: queda demostrado que cualquiera puede escribir para la televisión, y cuando dice “cualquiera”, su doctor favorito no se pone hiperbólico. Literalmente, compañeres, puede hacerlo cualquiera. Otro acto de democratización por parte de la 4T. Al lado de esto, Sabina Berman es, bueno: la Aaron Sorkin mexicana. Ah, y de izquierdas.

De hecho, la lección que nos deja este show es que cualquiera, en un sentido estricto, puede hacer televisión en cualquiera de sus facetas. Véanlo. A alguien, por ejemplo, se le ocurrió que es factible sostener un programa con Rapé, que, hay que reconocerlo, es el menos sofisticado intelectualmente de los moneros de Palacio Nacional, y con Edy Smol, que…

Bueno, es Edy Smol. También hay alguien ahí que cobra por una escenografía que hace ver los sketches de Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, los de “Lástima, Margarito”, como una producción de CNN, o hasta como una fiesta de 15 años del Bodocón. Pero, antes que nada, y ojo con el spoiler, hay alguien ahí al que le pareció muy buena idea…

¿Están listos?: ¡poner a Ernestina Godoy a bailar el “Jarabe tapatío!”. Se los juro. La tía Ernes, como le llamamos cariñosamente en nuestro Movimiento, se avienta un zapateado a cuadro, y con categórica naturalidad, pero solo luego de responder preguntas de opción múltiple como la que sigue:

“¿Cuál es el costo del boleto en el metro de la Ciudad de México? A) Cinco pesos. B) Seis pesos. C) Siete pesos”. Spoiler: la tía acertó. Aunque seamos precisos: también acertó a lo de que el autor de “Pedro Páramo” es Juan Rulfo. Bien bajado ese balón, licenciada. Que se note lo que es la TV cultural.

Así que Doctor Patán ya se vio. “‘Respondes o resbalas’, programa 71. Invitado: Martí Batres.

Bloque 1. Pregunta 1: La comida favorita del Segundo Presidente Más Popular del Mundo es: A) Tlayudas. B) Doraditas del AIFA. C) Todas las anteriores.

Pregunta 2: El vicario de Jesús en la tierra es: A) Andrés Manuel López Obrador. B) Naasón Joaquín C) Mario Benedetti. Pregunta 3: Al crimen organizado: A) Se le dan abrazos, no balazos. B) Se le dice ¡Fuchi caca! C) Se le dice “salucita de la buena” en la taquiza.

Bloque 2: El invitado baila “El mariachi loco” con la conductora Daniela Cordero”. Espero su llamada, compañero Carlo Brito.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

