Las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en Unidos, han dado a conocer su posición ante la alerta democrática, activada por el peligro que representa una elección de estado en el 2024.

La respuesta es la participación ciudadana y, para enmarcarla, se difundieron las razones para marchar el próximo domingo 18 de febrero. También, se dio a conocer un decálogo de exigencias mínimas para autoridades y participantes, en defensa del Voto Libre.

Durante los últimos años, la movilización y la participación ciudadana en marchas y concentraciones ha probado su eficacia. Ponerse en movimiento y tomar las calles para defender al INE, a las instituciones autónomas, al voto ciudadano y la democracia, ha marcado la pauta para hacer frente a la deriva autoritaria.

Los ciudadanos han levantado la voz en las plazas públicas de México y en muchas ciudades alrededor del mundo, para hacer frente a los intentos reiterados de reformar las leyes electorales; su activismo se ha enfocado a detener el asalto al INE y al TEPJF.

El llamado plan C y las recientes reformas electorales que ha dado a conocer el ejecutivo, anticipan la decisión del gobierno de capturar, ahora o durante el próximo sexenio, a los órganos electorales para controlar las elecciones y someter la voluntad popular a un régimen autoritario.

La proliferación de malas prácticas ha debilitado a las instituciones democráticas de nuestro país y son una amenaza a nuestra democracia. La intromisión de las autoridades en las elecciones, el uso indebido de recursos públicos para apoyar candidaturas, la inequidad en la cobertura de los medios; la utilización de los programas sociales con fines electorales, el uso de un aplastante aparato publicitario, la guerra de encuestas falsas y los intentos de cooptación de empresarios y líderes sociales son atentados manifiestos contra el Voto Libre.

Ante esta andanada, los ciudadanos queremos que el presidente no se meta en la elección, que los gobernadores y alcaldes dejen de desviar dinero a la campaña oficial, que los medios refuercen la certeza de que los programas sociales están en la construcción y no se pueden quitar; que se respete la autonomía del INE y los tribunales, que se blinde el proceso electoral contra el crimen organizado, que se garantice la cobertura informativa y equitativa del proceso; que se respete el voto informado y razonado, que se privilegien las propuestas y que todos los mexicanos nos comprometamos en la observación y defensa del Voto Libre.

Movilizar a los ciudadanos a las urnas, lograr una participación del 70% y activar la conciencia del voto como arma ciudadana para la defensa de nuestra democracia y nuestra libertad es, a todas luces, el factor disruptivo en las elecciones del 2 de junio. Romper el escenario inercial, de una elección ganada irremediablemente por la candidata oficial, es un imperativo para preservar nuestra democracia.

Ante las provocaciones y amenazas, de quienes se benefician del miedo y la violencia, debe quedar claro que, para los demócratas, el Voto Libre y de la insurgencia pacífica cívico electoral es, la única ruta a seguir, que no hay otro camino, pero no hay mejor sendero para defender nuestra democracia. Estas son las razones para marchar el próximo 18 de febrero. No faltes.

POR MARCO ADAME

Analista y Consultor Político

