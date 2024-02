CDMX 2023, el repunte silencioso de la violencia

A diferencia de la narrativa oficial que insiste en que la Ciudad de México la incidencia delictiva vive su mejor momento, las cifras anualizadas del Sistema Nacional de Seguridad indican otra cosa.

Al comparar los delitos totales registrados en 2023 con los de 2022, surge la primera contradicción, ya que la incidencia delictiva repuntó un 0.8%, al pasar de 232,644 delitos en 2022 a 234,474 en 2023, un incremento marginal de 1,830 ilícitos, pero incremento al fin y no descenso como tanto se presume.

Sin embargo al revisar tres delitos de alto impacto como lo son el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión, estos registraron un repunte significativo entre 2022 y 2023.

En el caso de víctimas de homicidio doloso, el incremento fue de 9.5%, al pasar de 795 en 2022 a 871 en 2023.

Sobre el particular es necesario precisar que de acuerdo con el INEGI, durante 2022 se registraron 747 presuntos homicidios y 1,549 defunciones por evento de intención no determinada, es decir más del doble que los homicidios dolosos. Lo relevante de estos casos es que las víctimas fallecieron por estrangulamiento, contacto con arma blanca y como consecuencia de disparos de armas de fuego (10% de los casos) y aun así no fueron considerados homicidios dolosos.

El mismo patrón se presentó en 2019 y 2021, cuando el número de defunciones por evento de intención no determinada fue superior al de presuntos homicidios.

En 2019 los homicidios dolosos fueron 1,302 mientras que las defunciones por eventos de intención no determinada fueron 2,179; en tanto que en 2021 los homicidios dolosos fueron 1,076 y los de intención no determinada fueron 1,231. Durante 2018, año gobernado casi en su totalidad por José Ramón Amieva, los homicidios dolosos fueron 1,469 y los de intención no determinada fueron 1,942.

La otra entidad federativa que presentó un patrón similar fue el Estado de México, aunque durante todos los años los eventos de intención no determinada fueron menores respecto de los homicidios dolosos. Los demás estados presentaron cifras significativamente menores y creíbles de eventos de intención no determinada respecto de los homicidios.

Pero volviendo a la CDMX, el delito que más se incrementó entre 2022 y 2023 fue el secuestro con un 94.2%, al pasar de 35 víctimas a 68, solo que ventajosamente las autoridades locales los manejan en términos de Carpetas de Investigación y se comparan con los meses más altos de las administraciones pasadas (federal y estatal) para acentuar la diferencia a favor, cuando todos sabemos que un análisis serio es aquel que comprara los resultados de un año completo contra otro, por más adverso que sea. De otra forma esto sería un paraíso y la verdad es que ni Tabasco, tras el ataque al antro el domingo pasado, es un Edén.

El tercer delito de alto impacto que sufrió un fuerte incremento en la capital del país fue la extorsión, tanto telefónica como presencial, está última conocida como “cobro de piso”, que pasó de 368 en 2022 a 516 en 2023, equivalente a un aumento del 40.2%

La presente entrega no estaría completa sin la tasa de delitos estimados por la ENVIPE del INEGI, que en 2022 ubicó a la CDMX en el primer lugar con 46 mil 32 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir que casi uno de cada dos habitantes fueron víctimas de delitos del fuero común pero no todos se denunciaron, lo cual no concuerda con la narrativa oficial.

En este sentido, la cifra negra (delitos no denunciados) en la capital del país fue del 92.6% en 2023 y 92.2% en 2022, dicho en otras palabras, solo un delito de cada 10 sé denunció. Al respecto destaca la cifra negra de la extorsión que en 2022 fue del 99.8% lo cual es aún más grave.

Finalmente la percepción de inseguridad durante 2023 según la ENVIPE (que la mide por entidad federativa y no por ciudad o alcaldía) fue del 80.1%, mientras que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de diciembre de 2023 fue del 52.6%, viéndose beneficiada por la cifra de la Alcaldía más segura del país en términos de percepción de inseguridad, la Benito Juárez

con 15.8%

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ