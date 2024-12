La clave de la participación ciudadana es ser solidarios con los otros

Hoy nos vamos a poner elegantes con la teoría de la elección racional. Hablaremos, como punto de partida, de la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson.

Es decir, cuando en un grupo grande se persigue un objetivo común, pero existen personas del grupo que no participan y, que al alcanzarse la meta, de todas formas se ven beneficiadas, así como de la importancia de la solidaridad tan necesaria en nuestro país.

Antes de los años cincuentas el estudio de la política se encontraba ubicado dentro de las facultades de derecho. Con el transcurso del tiempo el estudio del poder, a través de la óptica del derecho, se convirtió en un inconveniente por su naturaleza normativa.

Por ello, en los 50´s, se inicia el estudio de la ciencia política siguiendo los parámetros metodológicos de otras ciencias sociales.

En los años setentas, se presenta el enfoque económico que ya no parte de lo general a lo particular, sino mediante una lógica deductiva partiendo del individuo al nivel agregado para poder generalizar las conclusiones de las investigaciones. Así, los individuos son racionales y realizan cálculos mentales como si se tratara del mercado para tomar decisiones políticas.

En este contexto surge la obra de Mancur Olson, trasladando modelos económicos a la ciencia política, en especial, la acción colectiva de los grupos desde la perspectiva de la racionalidad individual.

Las teorías tradicionales de grupo indicaban que las personas actuaban motivadas por sus intereses personales, como un comportamiento racional. A nivel micro, buscarán obtener su mayor beneficio y, a nivel macro, actuará en nombre de sus intereses, pero en grupo, ya que por sí sólo no lo podrían alcanzar.

No obstante, Mancur señala que el egoísmo y racionalidad no son elementos claves, ya que si eres racional, cuando se alcance el objetivo común, todos los miembros saldrán ganando, aún aquellos que no contribuyeron con su obtención, por lo que es más racional dejar que lo haga otro.

También, hay que considerar que conforme el grupo se hace más grande la porción del beneficio a obtener se diluye, por lo que el incentivo de contribuir disminuye. Entonces, para solucionar este problema, introduce los incentivos selectivos, que son los que motivan a participar en la acción colectiva. Estos pueden ser negativos, cuando implican la pérdida de un derecho o, positivos, como aquellos de pertenencia o recompensa individual.

¿Qué obtenemos de la teoría? En principio, reflexionar que nos encontramos en una colectividad, que requiere de la participación de todas y todos y que, aunque seamos racionales, no debemos dejar que lo haga otro, tenemos que contribuir con el cambio y, finalmente, si no existen incentivos suficientes, porque de no participar de todas formas nos beneficiaremos, la solidaridad entre mexicanos puede ser ese incentivo que debemos reforzar para que pongamos nuestro granito de arena. ¿Usted qué opina?

ooOoo

Aprovecho para enviar a todas y todos mis lectores mi agradecimiento por su acompañamiento con estas columnas y mis mejores deseos de felicidad, unidad y éxito en estas fiestas decembrinas, así como a todo el equipo de El Heraldo de México que lo hace posible, aún para posicionarnos y permanecer como el sitio de noticias número uno en México en el ranking de Comscore, alcanzando el mayor porcentaje de la audiencia digital de todo el país, con un total de 31 millones 265 mil usuarios únicos. ¡Enhorabuena!

POR JOSÉ LUIS AYOIB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ