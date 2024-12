Dumbphones ganan adeptos

La vorágine tecnológica en medio de la cual está inmerso el mundo llega a límites que provocan un hartazgo digital, que todos los días se vuelve más crónico, por eso están resurgiendo los dumbphones o “teléfonos tontos”.



Estos teléfonos móviles que surgieron en la década de los 90 del siglo pasado son la antítesis de los smartphones o “teléfonos inteligentes”, su característica principal es que solo sirven para hacer y recibir llamadas o para mandar mensajes de texto.



En realidad, nunca se han ido del mercado, pero estaban eclipsados por lo sorprendente que son los “teléfonos inteligentes”, casi lo pueden hacer todo, desde una llamada básica hasta tener una hiperconectividad que se puede volver agobiante o aburrida.



Según Digital 2023 Global Overview Report, que recopiló datos de al menos 45 países, las personas utilizan su smartphone, en promedio, alrededor de seis horas y media al día. Es una dependencia muy importante a la tecnología y a la conectividad.



Dentro del listado de los 10 primeros países que alcanzan estas cifras, encontramos a naciones latinoamericanas como Brasil, pues el reporte indica que sus habitantes pasan hasta 56.6% de su tiempo despierto usando el móvil. Argentina, que se encuentra en cuarto lugar con un estimado de 53.8% del tiempo usando un celular.



El quinto, sexto y séptimo lugar del reporte es ocupado por Colombia, Chile y México, pues los ciudadanos de estos países consumen contenido al día desde sus celulares en 53.20%, 51.59% y 48.6%, respectivamente, pero también cada vez es más común ver a jóvenes con los también llamados teléfonos para viejitos.



Por ejemplo, en Europa y en particular en España es ya frecuente que los jóvenes de entre 18 y 35 años se aparten de su teléfono inteligente. Un sondeo determinó que 75% de este sector de la sociedad se ha propuesto utilizar menos el móvil y que el 56% busca llevar a cabo una desintoxicación digital.



Es en este punto donde los llamados dumbphones, que carecen de conexión a internet y, por lo tanto, impiden la instalación de aplicaciones y el uso de redes sociales, entran en acción. Son elementales para llamar o recibir llamadas, lo que permite a este sector ocuparse en otras actividades fuera de las redes sociales.



O mejor aún, el no tener tu móvil inteligente permite buscar soluciones razonadas, un ejercicio que se está relegando porque, como ya señalé, los nuevos dispositivos pueden hacer casi todo. Por supuesto, pueden pensar por ti con Inteligencia Artificial.



Un segundo sector que está volteando a los llamados “teléfonos tontos” es el de los padres de menores de entre 12 y 16 años, que no quieren que sus hijos entren a muy temprana edad al mundo tecnológico y prefieren aplazar el uso de smartphone hasta después de los 16 años.



Esta tendencia, que puede o no masificarse, de alguna manera, es un grito desesperado ante la saturación tecnológica que viven los diversos sectores de la sociedad, que buscan pausas a lo digital cada vez con más frecuencia.



Tampoco hay que olvidar que en este planeta casi todo es cíclico y parece que el tiempo de los dumbphones regresó.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

