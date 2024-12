Bueno, eso digo yo

Sant Feliu de Codines, Cataluña.- Vine con mis padres y mi hermano a pedir la mano de mi ahora esposa. Mi jefe pronunció un precioso discurso en Navidad y nunca olvidaremos que el abuelo Josep, tomó la palabra diciendo que se apresuraran con la respuesta.

Ya pasaron 20 años de este acontecimiento y también de la llamada de mi colega Betzabé Zumaya, quien se había quedado a cargo de mi noticiero que conducía para Radio y Telefórmula. La condición que nos habíamos puesto es que no haríamos ningún programa grabado. Las noticias son en vivo, presumíamos entre los santones del periodismo.

Claro, eso le encantaba a don Rogerio, que sentíamos nos pagaba con sus llamadas telefónicas a cabina casi diarias para comentar las noticias, o para darnos tips de preguntas, con los invitados del día.

Mientras yo andaba de enamoradizo en Europa, “Betza” seguía recibiendo los telefonemas del dueño. Me compartió que le preguntó el famoso radiodifusor si me habían dicho que sí o me habían corrido de la casa los catalanes. Mi querida colega entre risas, respondió que sí habría boda.

Había contratado el servicio de roaming internacional; era parte del precio altísimo que tenía que pagar al venir a la casa de mi entonces prometida. Que nadie me malinterprete, hablo del precio del servicio que era muy caro, si querías tener un naciente celular conectado con la redacción de Con Valor y Con Verdad y con nuestro productor, Manuel Fernandezlandero.

El 26 de diciembre de 2004 sonó aquel estorboso instrumento y una preocupada Betzabé me explicaba que había una tragedia: algo así como un terremoto en el mar. Fue sismo muy fuerte en el Océano Índico.

Ocasionó una serie de tsunamis devastadores matando a 300 mil personas e inundando a comunidades enteras. Nosotros entre comunicaciones telefónicas entre América, Asia, Oceanía y Europa hicimos una gran cobertura, que mereció que se unieran la primera y la segunda cadena de Fórmula, más la naciente televisión.

Después supimos que la magnitud: 9.1, quizá el más grande registrado desde la existencia del sismógrafo, después del terremoto de Valdivia, Chile, en 1960. Más de un millón de seres humanos se quedaron sin hogar y decenas de miles de niños quedaron huérfanos.

Hace 20 años fue el tsunami que no me dejó convivir al cien por ciento con mis suegros. Pero después de dos décadas, ya he cumplido. Bueno, eso digo yo.

COLOFÓN:

+Betzabé después se fue al naciente Foro Tv en 2010. Un sismo en la CDMX, durante su espacio, provocó que se sentara junto a ella Joaquín López Dóriga. Hicieron una gran cobertura.

+Fui su testigo de bodas, en su primer matrimonio, que duró menos que un sismo. Ahora tiene otra pareja, y una linda hija de nombre Larisa.

+Hoy es una famosa periodista mexicana en Rusia, contando historias, recorriendo el mundo, con un micrófono de RT.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

gustavo@gusartelecom.com.mx

X: @GustavoRenteria

PAL