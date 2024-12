Temporada de ciberseguridad navideña

Con la llegada de la temporada de fiestas, muchas empresas experimentan un aumento en la actividad digital, así como un cambio en la dinámica de trabajo. Estas circunstancias generan un entorno propicio para las amenazas cibernéticas, lo que hace que la ciberseguridad adquiera una importancia aún mayor en este periodo festivo.

Los periodos vacacionales suelen ser momentos en los que las empresas se relajan en sus protocolos de seguridad, ya sea debido a la falta de personal en la oficina o a la confianza en que el ambiente de trabajo será más seguro. Sin embargo, los ciberatacantes también son conscientes de esta tendencia y aprovechan la ocasión para intensificar sus ataques.

De hecho, las estadísticas muestran que los ataques cibernéticos tienden a aumentar durante las fiestas, con un aumento notable en correos electrónicos de phishing y actividades maliciosas que buscan explotar la distracción y la falta de atención de los empleados.

Uno de los principales riesgos en esta época es el uso de dispositivos personales para actividades laborales. Muchos personas optan por trabajar desde casa o utilizar sus dispositivos móviles para revisar correos electrónicos y acceder a sistemas de la empresa. Esta

práctica, conocida como BYOD (Bring Your Own Device), puede poner en peligro la seguridad de la información si no se implementan protecciones adecuadas.

Es fundamental que las empresas establezcan políticas claras sobre el uso de dispositivos personales y proporcionen formación a su plantilla laboral sobre cómo mantenerse seguros mientras trabajan de forma remota.

Además, durante las fiestas, es común que se utilicen redes Wi-Fi públicas en lugares como cafeterías, aeropuertos y hoteles. Estas conexiones son notoriamente inseguras y pueden convertirse en un caldo de cultivo para hackers que buscan interceptar datos.

Algunas de las prácticas que deben fomentar las empresas es evitar la conexión a redes públicas para acceder a información crítica de la empresa y, si es necesario, usar algunas herramientas como VPN para garantizar una capa adicional de seguridad. Finalmente, la tranquilidad de las fiestas no debe verse comprometida por un descuido en la seguridad digital.

Las organizaciones deben mantenerse alertas, proporcionar la formación necesaria y establecer políticas claras para proteger tanto sus datos como a su personal.

Con estas medidas, se puede celebrar la temporada con tranquilidad y alegría, sin poner en riesgo la seguridad de la empresa. Conoce más acerca de la gestión de riesgos tecnológicos en el más reciente blog de Metabase Q: https://www.metabaseq.com/e-book/the-growing-imperative-of-technology-risk-management/

POR: ANAHÍ LIMA

WWW.METABASEQ.COM

