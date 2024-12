Cambios de fondo en el IMSS

EN MEDIO DE la tragedia que se vive en el sector salud, pareciera que algo está cambiando, finalmente.

En unos cuantos días se ha demostrado que sí es posible terminar con el desabasto de medicamentos y la puesta a punto de la red de hospitales de todo el país, veamos:

Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo

(Créditos: El Heraldo de México)

Para comenzar se anunció que el gobierno mexicano solo le comprará medicamentos y material de curación a los dueños de los registros sanitarios.

Con ello se dejará de comprar a 90% de los distribuidores a los que se les benefició los últimos seis años y que, sin la mínima conciencia social, dilapidaron y robaron al país vía el Insabi y el IMSS-Bienestar.

Hablamos de Arcar, de Agustín Padilla; Vanquish, de Arístides Torres; Disur, de Víctor Sánchez, y Cimsa de Gerardo Morán, ligados de alguna forma a Amílcar Olan y a Candelario Párez.

Arístides Torres

(Créditos: El Heraldo de México)

Se dio a conocer lo que se va a comprar y cómo se va a comprar, además de hacerlo todo vía digital, para así combatir y avanzar en la transparencia y honestidad en las próximas compras consolidadas.

El Diario Oficial publicó que ya es posible importar medicamentos y equipamiento europeo, sin pasar por el embudo de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que lleva Armida Zúñiga.

Para ello, se nombró a una profesional calificada, honesta y especialista en la titularidad de la comisión que, de paso, se comprometió a resolver todas las solicitudes en cuarenta y cinco días.

La cereza del pastel son los relevos que ya se dan en el IMSS, que conduce Zoé Robledo, donde están saliendo funcionarios que hicieron el negocio de su vida con las compras de medicinas y material de salud.

Armida Zúñiga

(Créditos: El Heraldo de México)

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y el nuevo secretario de Salud, David Kershenobich, se busca integrar a esa institución un nuevo equipo de honestos profesionales.

Todo ello, junto al anuncio de que se pondrá en marcha la creación de un moderno sistema de salud incluyente, da esperanza a los derechohabientes que podrán ser atendidos con calidad y sensibilidad.

Primero que nada, comienza a privar el sentido común: no se construirá un solo hospital más, antes de terminar de construir los no entregados y de poner al 100% la infraestructura actual.

Además, se iniciará la incorporación del IMSS-Bienestar que comanda Alejandro Svarch y a Pemex que capitanea Víctor Rodríguez Padilla al Seguro Social.

Una de las políticas salidas de Palacio Nacional ha sido que se termine la práctica de criminalizar sin sustento a los empresarios que ayudan al buen funcionamiento del IMSS y se prioricen las compras a la industria nacional y a nuestros socios comerciales.

Alejandro Svarch

(Créditos: El Heraldo de México)

Por otro lado, se dignificará a los trabajadores del sector salud y se les reconocerá su esfuerzo y entrega, a la vez que se terminará con los privilegios de los directivos de los institutos nacionales.

Lo anterior se logrará mediante un solo sistema de salud, con un único expediente electrónico con alcance nacional, así como la utilización de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

Habrá que ver si esas buenas intenciones y proyectos se cristalizan, pero por lo menos Sheinbaum, que camina en un campo minado, va en el rumbo correcto, donde el acompañamiento de expertos, ha sido clave.

Víctor Palomo

(Créditos: El Heraldo de México)

EL PLAN NACIONAL Hídrico anunciado con bombo y platillo por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige Efraín Morales, parece perder cada vez más adeptos. Por un lado, la iniciativa privada alerta que poner fin al otorgamiento de nuevas concesiones coloca en riesgo las fuertes inversiones del sector manufacturero. Y por otro, el sector campesino alega que este plan, convenientemente, omite abordar el acaparamiento del agua que provoca la industria de las bebidas. Refresqueras, cerveceras y embotelladoras de agua concentran descomunales cantidades del líquido en zonas de alto estrés hídrico. Destaca, como caso insignia, el Estado de México. Las aguas mexiquenses fueron declaradas en veda desde 1954. Sin embargo, dos municipios fueron “bendecidos” con las plantas más grandes del mundo en su respectivo sector. En Toluca, Coca-Cola, que comanda Luis Felipe Avellar, y en Soyaniquilpan, la embotelladora de agua Niagara Bottling, que capitanea Víctor Palomo. El consumo que exigen estas dos plantas roza los 5 mil millones de litros al año. En el caso de Niagara Bottling, el sector agrícola obtuvo un respiro, dado que la Conagua ordenó clausurar temporalmente la planta por irregularidades en la operación de su pozo. Pero una vez que la embotelladora norteamericana reanude sus operaciones, los problemas de desabasto regresarán. Más allá de este tipo de paliativos, el reclamo del sector agrícola hacia el Plan Hídrico parece legítimo, pues no atiende una problemática real.

Jaime González Aguadé

(Créditos: El Heraldo de México)

PUES CON LA novedad de que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, recién nombró conciliador del Ingenio El Carmen a Jaime González Aguadé. ¿Lo recuerda? Fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y director de la CFE con Enrique Peña Nieto. Además, fue el encargado del financiamiento de la campaña presidencial del candidato priista José Antonio Meade y poco después presidió el Consejo de Administración de la entonces Caja de Ahorro Libertad, con Juan Collado. González Aguadé fundó una empresa de asesoría, Trouver Capital, y ahora tendrá a su cargo la reestructura financiera del ingenio de Francisco García González, ex yerno, por cierto, de Enrique Molina. El Carmen arrastra una deuda cercana a los 2 mil 800 millones de pesos, siendo Cargill, que preside Marcelo Martins, el principal acreedor, con unos 742 millones de pesos, seguido del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, con casi 646 millones.

EL PROPIO JAVIER QUIJANO no quería formar parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial porque sabía que más temprano que tarde le acarrearía conflictos de interés. ¿Qué iba a pasar cuando uno de sus casos cayera en un Juzgado, Tribunal o la propia Corte en la que intervino para seleccionar a su titular? Sin embargo el afamado litigante no le pudo decir “no” a Claudia Sheinbaum, que en un afán de darle solidez y credibilidad al comité de marras lo invitó. Por si lo anterior no fuera suficiente, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, quien se arrogó en los hechos el control del proceso de elección, no es santo de la devoción de Quijano Baz.

Felipe Fernando Macías Olvera

(Créditos: El Heraldo de México)

LA PRESIDENTA DEL DIF municipal de Querétaro, Adriana Olvera de Macías, inauguró el Bazar de la Universidad de las Mujeres, el proyecto educativo municipal más importante del país. Hoy cuenta con más de 2 mil alumnas y es apoyado por el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ