¿Y su carta de no antecedentes penales?

La verdad es que los gringos tampoco tenían tantas opciones. Como si acá se hubieran enfrentado el PRI contra el PAN. La mera verdad, ni a cuál irle. Sin embargo, es muy sintomático que sigan negándole el poder a una mujer, que además no tiene la piel tan descolorida como algunos quisieran. Rafael Narbona escribe que a los votantes de Trump: “…no les importa que sea racista, xenófobo, misógino, autoritario, machista y un delincuente convicto.

De hecho, le han votado por ese motivo”. Y como muchas veces lo dijimos ya durante su primer periodo presidencial, el problema no es sólo Trump, sino lo que representa. En aquel primer periodo, la noche que resultó electo, un grupo de jóvenes “wasp” se toparon con una mujer afro embarazada, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Y no es que Mr Trump les haya ordenado hacerlo, simplemente su presencia en la Casa Blanca legitima todas esas ideas. No importan los dos tiroteos diarios que se viven en el país del norte, este tipo de familias que son (o se creen), lo suficientemente blancas, protestantes y americanas, prefieren tener un arma en su casa, que toda la población sea lo más parecida a ellos y que no se anden con esas mamarrachadas del “woke”: ambientalismo y veganismo. Y ya ni digamos: LGBT, pro choice, dreamers, etc.

De hecho, los migrantes con papeles (azuzados por sus ministros religiosos), ya no quieren a más paisanos que les puedan hundir su lancha salvavidas. Trump no siempre ha militado con los Republicanos, de hecho, hubo una época entre 2001 y 2009 que militó en el Partido Demócrata en Nueva York. Y no sólo Ronald Reagan tuvo su estrella en el Paseo de la Fama, también Donald Trump tiene una por su reality llamado El Aprendiz. Y esto casi nadie lo sabe, pero contrató un doble de Barack Obama para grabar una escena donde él tenía el gusto de correrlo “al aire”, pero no se transmitió. Seguimos esperando conocer la sentencia a la que se hará acreedor por el caso de Stormy Daniels. Y lo que más ruido me provoca es un rasgo en común con el multimillonario Howard Hughes: se lava las manos muchas veces al día, y pide que todo mundo a su alrededor lo haga.

De hecho, declaró en el programa del polémico conductor de radio Howard Stern que tenía “fobia de los gérmenes”. Como le gustan los reflectores, ha aparecido en películas y series, lo que le ha ganado tres premios Razzie a lo peor de la pantallas chica y grande. Si se esmera y consigue otros tres igualará a Stallone. Tuvo durante muchos años los derechos de los diversos certámenes alrededor de Miss Universo; sin embargo, tuvo que cederlos por comentarios racistas y porque le gustaba entrar a los vestidores mientras las chicas se encontraban en paños menores. En redes circulan muchas fotos suyas junto a Epstein en su isla. Y es el único mandatario gringo que la libró siete veces y no hizo nunca el servicio militar. ¡Con esos antecedentes, ni UBER lo contrataría!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL