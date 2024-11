¿A donde vamos?

Al cierre del primer mes de gobierno, de el cual un buen número de ciudadanos se habían generado grandes expectativas sobre Claudia Sheinbaum, los mexicanos no estamos encontrando nada nuevo y tampoco nada que por mucho, avizore que éste pueda ser un mejor gobierno. Lo cual resulta terrible.

Cuando vemos empecinada en pelearse a la primera Presidenta de México. Todo apunta a que serán 6 años más de conflictos. A pesar de que tiene la gran oportunidad de hacer lo contrario, y la responsabilidad institucional de articular intereses y construir acuerdos con los diferentes grupos que componen una sociedad tan heterogénea como la nuestra y arreglar las cosas hablando.

Porque si se trata de aventar lodo, todos acabaremos enlodados. Especialmente Morena. Porque ahora, la corrupción pues definitivamente ya no es propiedad del PRIAN. Porque si de corruptos hablamos, Morena nos ha demostrado que llegó diciendo ¡háganse a un lado porque ahí les voy!

Si de Nepotismo hablamos pues ahí tenemos a las familias: de López Obrador, de Ricardo Monreal, de Felix Salgado Macedonio, y por si fuera poco ahora se suma la Familia Alcalde Luján, pues resulta que ahora la mamá de las niñas ya se apuntó para ocupar la Fiscalía de la CDMX.

Si de corrupción y opacidad hablamos, ahí tenemos los grandes contratos por asignaciones directas de los cuales nadie sabe nada. Que tal nos salió Morena para tirar el dinero público. En eso, resultaron campeones.

Si nos referimos a un sinnúmero de proyectos fracasados, tenemos algunos de sus mejores botones en las faraónicas obras de AMLO: La Megafarmacia, las Refinerías, el AIFA, el Corredor Interoceánico, o el Tren Maya, al que por cierto ahora les están buscando una solución convirtiéndolo en un tren de carga. Obviamente con el dinero de los mexicanos y sin responsabilizar a nadie.

Si de programas y proyectos sin resultados se trata, pues se llevan el “Óscar” en la Seguridad Pública con sus abrazos y no balazos, o en Salud donde tuvieron que cambiar 5 veces de estrategia y 2 de Institución responsable. Ahora, al cierre del primer mes de este “nuevo” gobierno anuncian otro novedoso procedimiento.

En estos primeros días, Claudia Sheinbaum nos ha mostrando que no trae nada nuevo, nada espectacular, ni nada que la defina como una lideresa visionaria que se encamine a convertirse en estadista. Vamos, no ha dejado de citar diariamente por lo menos 10 ó 15 veces al expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde sus “nuevas” Mañaneras, definiendo claramente a su gobierno como una remasterización del Primer Piso de AMLO.

¿Entonces lo que se dice de ella es cierto? ¿Sólo la dejó al frente de la Presidencia de la República como encargada del despacho, y lo que se tiene es en realidad una extensión del mandato anterior? Yo creo que no.

Sin tener muchos elementos más allá de su formación profesional, y que es científica, creo que Claudia Sheinbaum da para más. ¿Acaso se quedó totalmente amarrada en los cargos y en los encargos? Ó será que la activista universitaria en realidad no es capaz de construir un proyecto de nación y sólo se limita a cumplir los dictados de su mentor.

Todo esto al finalizar su primer mes de gobierno, lo que nos deja son muchas más preguntas que respuestas:

Por qué, Claudia Sheinbaum no esta pudiendo proyectar un proyecto propio. Que la está anclando al pasado, o bien, que incapacidades tiene. Por qué no logra ver las oportunidades. Por qué si no son de ella, continúa atada a los odios de AMLO.

Éstas preguntas nos llevan a otras….

Por qué insistir en que representan al pueblo, cuando el pueblo es mucho más que los 35 millones de votos que obtuvieron. Por qué asumir que tienen un cheque en blanco para ejercer un mandato plenipontenciario para hacer lo que se les pegue la gana. Cuando en realidad esa afirmación esta completamente fuera de órbita en un país de 100 millones de ciudadanos, dónde solamente una tercera parte le otorgó su confianza en las urnas y dos terceras partes no. Por que entonces la miopía.

Por qué alejarse de la sociedad para plantear que sólo lo que ellos dicen y hacen es válido y todo lo demás no existe.

Por qué repetir la misma propaganda de confrontación y polarización de AMLO, cuando Claudia Sheinbaum representa a una generación y a un género diferente, con una formación distinta y por lo tanto es de esperarse que genera expectativas diferentes, en lugar de lo mismo. ¿Que no hay para más?

Por qué a las diferencias de opinión se continúa respondiendo con descalificaciones con el único propósito de exhibir, en lugar de privilegiar la conciliación.

Por qué asegurar que quien piensa diferente opera de mala fe. Cuando lo que la sociedad necesita es que todos trabajemos juntos.

Por qué continuar con el discurso de polarización de Andrés Manuel López Obrador. Cuando podría abrirse un capítulo de reconciliación.

Por qué dividirnos con cualquier pretexto

Por qué tirar a la basura la posibilidad de colaborarnos, coordinarnos y complementarnos para que a todos los mexicanos nos vaya mejor.

Por qué no entienden el momento de Innovacion y grandes cambios tecnológicos en el que están y la oportunidad que tienen para conducir al país hacia el progreso y la modernidad.

Antes de iniciar este gobierno sin duda había mucha incertidumbre y expectativas. Desde luego unas favorables y otras no. Los optimistas pensábamos que con el cambio de gobierno se iban a abrir espacios de innovación en todos los órdenes, sin perder sus principios. Que podríamos por fin perfilarnos hacia un verdadero ejercicio democrático participativo, a una gobernanza sin complejos, sin odios, y a una convocatoria social donde todos pudiéramos contribuir. Eso era lo que muchos ciudadanos teníamos en mente.

El tiempo en los cargos públicos es muy efímero, y al final, si ella no logra conducir a los mexicanos hacia un proyecto de futuro vinculado al centro económico y de cambio más importante del mundo como son los Estados Unidos. El cambio se va a dar sin ella, y quedara aislada.

Porque esas dos terceras partes de la sociedad que no votaron por ella ni por Morena, no están dispuestas a seguir aguantando, a continuar conteniéndose, ni a poner en riesgo su patrimonio.

Si los liderazgos políticos en México son incapaces o carecen del talento y visión para integrarse al cambio acelerado que se esta dando en el mundo. La sociedad terminará haciéndolo por su cuenta .

Hoy digitalmente se puede y ni siquiera hay que cruzar el Río Bravo. Por lo tanto, las enormes limitaciones que esta representando la ausencia de visión en todos los ámbitos este gobierno. Quedaran rebasadas por los liderazgos, talentos, creatividad y proyectos que la propia sociedad mexicana tendrá que poner sobre la mesa e impulsarlos, al margen de la acción pública,

Es una lástima que la mayoría de los mexicanos no puedan ser conducidos, acompañados y complementados desde una visión política estratégica de Estado. Por el contrario, todo lo que se sale del marco ideológico de AMLO y Morena es descalificado, y esas dos terceras partes de ciudadanos que no votaron por ellos están caminando solos, obstaculizados por lo que se perfila en su primer mes de gobierno, será el proyecto de Claudia Sheinbaum.

Nunca he escuchado a ningún Ministro de la Corte descalificar a la Presidenta de la República. En cambio a ella, todos los días se le escucha descalificar a los Ministros de la Corte y al Poder Judicial completo. De donde salen las provocaciones. Por qué la animadversión de facto. Por qué pasar por encima de la gente a través de un sicariato ideológico.

Porque no me digan que Gerardo Fernandez Noroña no es un sicario ideológico. Un hombre que tira a matar a todo lo que ve, y lo demuestra en cada intervención que tiene al frente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Lo mismo sucede con todos los miembros de Morena y su 4T. Ejemplos nos sobran.

¿Que es lo que quieren? ¿A donde quieren llegar?

El sicariato ideológico de Andrés Manuel López Obrador ha vaciado las instituciones públicas, como lo anuncio desde el 2006 en el Zócalo capitalino pronunciando su celebre amenaza de “al diablo con las Instituciones. Hoy tenemos Partidos Políticos vacíos, Gobiernos vacíos, el Congreso de la Unión vacío, Congresos Locales vacíos. Han vaciado todo y ahora van sobre el Poder Judicial para vaciarlo también. Que es lo que en realidad pretenden los sicarios ideológicos de Morena y su 4T.

Porque más allá de estar o no de acuerdo con un personaje como Ricardo Monreal me parecía un hombre habilidoso, listo, que llegó a ser gobernador. Ahora lo vemos convertido en un simple sicario. Que intereses lo movieron en realidad para transitar en esa metamorfosis. La sobrevivencia, los intereses económicos, los pecados propios y de su familia. ¿Que?

Que es lo que están buscando en este gobierno. Como país a donde vamos. Porque al final, como en el juego de la perinola, perderán todos. Pero la verdadera víctima será la sociedad.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

