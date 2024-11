EUA: ¿despolarización electoral? (2ª parte)

En mi entrega anterior (https://tinyurl.com/4x333xcx) escribí sobre la reducción de las brechas electorales por género, raza, edad e ingreso en Estados Unidos, es decir, sobre cómo en 2024 parece haber ocurrido un proceso de “despolarización electoral”. En esta entrega quiero ocuparme de las variables en las que, por el contrario, la polarización creció: lugar de residencia, años de escolaridad e interés en las noticias/fuentes de información.

En cuanto a lugar de residencia, los datos (https://shorturl.at/qhMBH) indican que quienes viven en comunidades urbanas votaron igual que hace cuatro años, es decir, con una diferencia de 22 puntos de ventaja para la candidatura del Partido Demócrata. Pero quienes viven en los suburbios cambiaron su preferencia: en 2020, favorecieron a Biden por un margen de 2 puntos, mientras que en 2024 se inclinaron más por Trump con una diferencia de 4 puntos. El cambio más importante ocurrió entre quienes viven en comunidades rurales, pues si bien siguieron votando en su mayoría por Trump, en esta ocasión el candidato republicano duplicó su ventaja, que pasó de 15 a 30 puntos. En las comunidades suburbanas y sobre todo en las rurales, la brecha aumentó, pues, por 2 y 15 puntos.

En lo relativo a la escolaridad, otros datos (https://shorturl.at/VVXE5) muestran que las brechas electorales se ampliaron. Entre quienes no tienen educación universitaria, la ventaja de Trump creció de 8 a 25 puntos (+17); entre quienes terminaron una carrera técnica o tienen un diploma no universitario de educación superior, la ventaja de Trump creció de 3 a 13 puntos (+10); entre quienes terminaron su educación universitaria, la ventaja de los demócratas aumentó de 4 a 10 puntos (+6). Sólo entre quienes fueron a la universidad pero no concluyeron y entre quienes estudiaron un posgrado, las brechas se redujeron de 4 a favor de los demócratas en 2020 a 1 a favor de los republicanos en 2024 (-5), y de 25 a 24 puntos a favor de los demócratas (-1).

Finalmente está la brecha por interés en las noticias y fuentes de información. Aunque no hay datos para comparar contra la elección de 2020, según una encuesta (https://shorturl.at/ekr6x), entre quienes manifiestan un muy alto o alto de interés por las noticias, la ventaja de Harris fue de 6 y 3 puntos; pero entre quienes manifiestan un nivel moderado, bajo o nulo, la ventaja de Trump fue de 3, 7 y 19 puntos respectivamente. Asimismo, de acuerdo con otro sondeo (https://shorturl.at/zkJlm), ente quienes se informan a través de periódicos, televisión y sitios de internet, la ventaja de Harris fue de 49, 20 y 10 puntos; pero entre quienes se informan a través de redes sociales, canales de cable, YouTube y Google, o de plano no se informan, la ventaja de Trump fue de 4, 8, 16 y 26 puntos.

(En una tercera y última entrega sobre el tema me ocuparé de las implicaciones políticas de estos cambios y su significado para México).

