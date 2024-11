La disputa de Hacienda con el mercado

Termina una semana con turbulencia innecesaria por la expectativa de crecimiento económico para 2025. Mientras la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, insistió estos días en la idea de que el PIB crecerá entre 2 y 3 por ciento, el consenso del mercado apunta a que no llegaremos ni a 1.5 por ciento.

¿Quién tiene la razón? El tiempo lo dirá; pero ese número es la premisa fundamental para proyectar tanto los ingresos como los egresos del gobierno. Y ahí estamos, atrapados entre las dos versiones, la de Hacienda y la del mercado. El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo a un milímetro de pronunciar la frase “yo tengo otros datos”. Afortunadamente no lo hizo; pero lo que sí hizo fue afirmar enfáticamente, respecto del crecimiento puntual pronosticado por Hacienda de 2.3 por ciento, que “sí va a ser así, vamos a estar trabajando”, mientras subrayaba que Marcelo Ebrard tiene un plan para detonar inversiones mixtas entre el gobierno y el sector privado.

El mercado piensa distinto que el gobierno. La mediana de los 36 bancos y casas de análisis económicos encuestados por Citibanamex arroja un pronóstico de crecimiento del PIB de 1 por ciento para 2025; la encuesta del Banco de México señala 1.22 por ciento; y el Fondo Monetario Internacional de 1.3 por ciento. Nadie piensa como lo hace Hacienda.

Y, ¿qué dicen los datos duros? Que hay estancamiento. El Inegi reportó esta semana los datos del nowcast del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipa que el IGAE (un proxy del PIB) podría haber crecido en octubre únicamente 0.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Ramírez de la O hizo lo que tenía que hacer: defender ante diputados su pronóstico. Dijo que el dinamismo del mercado interno es la base de su pronóstico. Aseguró que el gobierno es clave en la formación de expectativas. No obstante, no queda claro si existen resquicios en esa dependencia para dotar de realismo a los pronósticos para el próximo año. Porque si no los hay, cuidado, el frenón presupuestal podría ser muy doloroso.

MOCTEZUMA

Cementos Moctezuma renovará su imagen en enero. La empresa que dirige José Ma. Barroso quiere reflejar su compromiso con la sostenibilidad, su carácter innovador y la unificación de sus unidades de negocio. La empresa tiene tres plantas cementeras, 30 concreteras y 530 centros de distribución.

WTCA

La Asociación de World Trade Centers (WTCA) anunció la integración de Zonas de Libre Comercio a su red, diseñada para impulsar su objetivo de activar 500 centros enfocados en el comercio en la próxima década. La iniciativa fue presentada en Dubái, junto con la Asociación de Zonas Francas de América. La lanzó Scott Wang, VP para Asia Pacífico de la WTCA.

