Termina lo que empezamos

Isaac Arnsdorf, en su libro Finish What We Started: The MAGA Movement’s Ground War to End Democracy, ofrece un análisis minucioso y cautivador de cómo el movimiento MAGA busca transformar la democracia estadounidense desde sus cimientos locales. La pieza central de su estudio es la “Estrategia de Precintos,” una táctica diseñada para que los conservadores de MAGA asuman el control de las estructuras locales del Partido Republicano, modelando así sus plataformas y candidatos desde abajo hacia arriba. Este enfoque, promovido por figuras como Dan Schultz, subraya la importancia de influir en la política local como base para dirigir el destino nacional.

Arnsdorf describe con gran detalle a los protagonistas del movimiento, desde Schultz hasta Steve Bannon, quien con su influyente podcast War Room actúa como un catalizador del pensamiento MAGA. Bannon no sólo motiva a las bases, sino que también provee un espacio donde las teorías conspirativas y el fervor ideológico encuentran eco. En el libro, Arnsdorf captura momentos significativos, como la obsesión de Bannon con los acontecimientos políticos y su papel central en amplificar estrategias como la de Schultz, que llegan a convertirse en pilares del movimiento MAGA.

Una de las contribuciones más perspicaces del libro es su análisis de lo que Arnsdorf llama los “verdaderos creyentes”. Estos son los seguidores más fervientes del movimiento MAGA, quienes ven su causa como una lucha existencial por la supervivencia de su visión de Estados Unidos. Estos individuos, impulsados por una mezcla de cinismo, desconfianza hacia las instituciones y un compromiso ideológico inquebrantable, son clave para la implementación de tácticas como la “Estrategia de Precintos”. Según Arnsdorf, esta mentalidad alimenta una especie de radicalismo local que amenaza los principios democráticos tradicionales, ya que prioriza la lealtad ideológica sobre el consenso y la cooperación política.

El epílogo del libro cierra con una escena emblemática: Steve Bannon, desde su oficina, celebra la destitución del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, como una victoria significativa para el movimiento MAGA. Arnsdorf utiliza este momento para destacar cómo las tácticas y estrategias del movimiento han comenzado a desestabilizar no solo al Partido Republicano, sino también las estructuras democráticas más amplias. Esta conclusión es una advertencia clara: mientras los líderes del movimiento MAGA vean el conflicto interno como una estrategia para ganar poder, el sistema democrático se enfrentará a crecientes desafíos para mantener su integridad.

Arnsdorf es un reportero veraz y tiene una capacidad aguda para dar voz a todos los personajes involucrados, Arnsdorf logra no solo documentar el impacto del movimiento MAGA, sino también explorar las implicaciones más profundas de su estrategia. Para cualquier lector interesado en comprender cómo el radicalismo político puede reconfigurar un sistema democrático, Finish What We Started es una lectura indispensable ahora que Trump regresa a Washington para su versión 2.0. MAGA tiene ahora un libro de reglas en la plataforma 2025 (900 páginas de un batiburrillo de políticas públicas) y no son ya improvisados. Bannon cree que con el regreso del movimiento al poder la ultraderecha se quedará al menos cien años reconfigurando el país. No hay lugar en su visión del mundo para la izquierda, ni para los liberales ni para el disenso.

Arnsdorf ha comentado recientemente sobre el panorama político postriunfo de Trump y el futuro del movimiento MAGA, destacando elementos cruciales que forman parte de su análisis del resurgimiento conservador en los Estados Unidos. En sus declaraciones, enfatiza que, aunque Trump enfrenta desafíos legales su capacidad de movilización persiste, particularmente entre su base leal, impulsada por la narrativa de victimización y resistencia al “establishment.” MAGA está centrado en consolidar sus logros bajo un nuevo lema: “Termina lo que empezamos”. Arnsdorf señala cómo el ecosistema mediático conservador amplifica estas narrativas, fortaleciendo la percepción de que Trump y sus seguidores representan un movimiento disruptivo en contra de un sistema que consideran injusto. Esto se entrelaza con un esfuerzo por institucionalizar los valores MAGA a través de reformas legislativas y administrativas, lo cual podría tener consecuencias duraderas para el panorama político estadounidense. Pensemos simplemente en los nombres que ha barajado Trump para su gabinete. Un shock para Washington, bienvenidos por su base electoral ahora con la trifecta a su favor (Cámara baja, senado, ejecutivo y la cereza en el pastel, una Suprema Corte a modo).

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

PAL