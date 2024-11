Max Verstappen podría ser tetracampeón de la F1 en el Gran Premio de Las Vegas

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima carrera del año. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, está muy cerca de coronarse por cuarto año consecutivo en la máxima categoría. Qué mejor manera de lograrlo que en el circuito callejero de la ciudad de Nevada, donde se reúnen todos los reflectores, el lujo, la moda, el dinero, glamour, personajes famosos y mucha exclusividad. Este Gran Premio resume todo lo que la Fórmula 1 busca proyectar año con año.



Max Verstappen ganó recientemente el Gran Premio de Brasil, pero acumulaba 10 carreras sin obtener la pole position. No lograba el primer lugar desde el Gran Premio de España, que se celebró el 23 de junio, y precisamente esa racha considerable sin triunfo le estaba complicando asegurar el campeonato de pilotos. Esta situación produjo que Lando Norris se acercara de cierta manera. Sin embargo, todo cambió en Sao Paulo, donde el neerlandés quedó en primer lugar y el británico en sexto. Este resultado permitió a Verstappen aumentar su ventaja en la clasificación a 62 puntos sobre Norris. El piloto de Red Bull cuenta con 393 puntos, mientras que el de McLaren tiene 331.



Verstappen, de 27 años, es el tercer piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1, con 62 Grandes Premios ganados, solo por detrás de Michael Schumacher, con 91, y Lewis Hamilton, con 105. Además, ya suma tres campeonatos mundiales y, si consigue un cuarto, se colocaría en el cuarto lugar histórico, igualando a Sebastian Vettel y Alain Prost, quienes también lograron cuatro títulos. Con ello, estaría a uno de empatar a Juan Manuel Fangio y a tres de Schumacher y Hamilton.



Estos números del neerlandés para su edad en la máxima categoría son realmente impresionantes. Max tiene un dominio fenomenal en la pista; es atrevido y arriesga mucho más que la mayoría de los pilotos. Esa es la gran diferencia con el resto. Por si fuera poco, no busca excusas: cuando las cosas no le salen bien, es muy autocrítico. Su sentido del humor es serio y, en muchas ocasiones, puede percibirse como alguien egoísta, pero él simplemente se enfoca en sí mismo, y gran parte de su éxito es gracias a eso.



Ahora mismo, Verstappen tiene en sus manos la posibilidad de coronarse en la ciudad del pecado. Tiene tres maneras de lograrlo: la primera, ganando la carrera; la segunda, terminando por encima de Lando Norris, sin importar la posición; y la tercera, si el británico finaliza entre el cuarto y el noveno lugar (sin obtener el punto de la vuelta rápida) y Verstappen queda una posición detrás de él. Cualquiera de estos tres escenarios le daría el campeonato a Max.



Este año, Verstappen arrancó intratable, ganando siete de las primeras 10 carreras, lo que lo distanció del resto en la clasificación. Es cierto que después tuvo altibajos, pero hoy parece haber recuperado el ritmo. Es un hecho que será el campeón: si no es este fin de semana, será en Qatar o en Abu Dabi.



Siendo totalmente objetivos, Verstappen tiene todo para romper todos los récords de la Fórmula 1. Sin embargo, es importante considerar que esta temporada el monoplaza de Red Bull no fue tan dominante como en los últimos dos años. Hoy en día, McLaren y Ferrari están compitiendo de tú a tú con Red Bull. Por ello, el equipo deberá ajustar y mejorar el coche para 2025. De lograrlo, no cabe duda de que Verstappen seguirá en lo más alto.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

