Rosario, una Piedra en el zapato para Adán Augusto

En Morena hay quienes todavía no superan el duelo y no terminan de aceptar que la era de “Ya Sabes Quién” terminó. Por eso, de manera oficiosa, actúan para quedar bien cuando ya no es necesario. Esa es la explicación que encuentran en Palacio Nacional a la imposición de Rosario Piedra Ibarra frente a la CNDH.

Nadie tiene certeza de que el ex Presidente haya pedido que su protegida fuera reelecta. De lo que sí dan cuenta algunos senadores es de los mensajes que les machacaron todo el tiempo su coordinador, Adán Augusto, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Les dijeron que era instrucción de “arriba”. Que no podían traicionar la confianza del ex mandatario y que la reelección era lo que más convenía al movimiento. La mayoría votó no por convicción, sino para evitar ser exhibidos públicamente. Lo hicieron a la fuerza.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue seca: “Es una decisión del Senado la que se tomó y pues hasta ahí”. No dijo más porque los senadores no traicionaron al nuevo presidente de Palenque ni a la hija de doña Rosario, la traicionaron a ella.

El movimiento que encabezaron Adán y Noroña fue tomado como una rebelión. Ni Javier Corral, como presidente de la comisión dictaminadora, pudo frenar la embestida. Los únicos interlocutores estaban en la Cámara alta. Nadie del gobierno metió la mano.

Por ello, esa decisión dejó mal parada a la Presidenta y hace ver que algunos morenistas responden más al “movimiento” que a un proyecto de gobierno. Algo que no dejarán pasar en la Presidencia. Se los harán saber y sentir a todos aquellos que no han entendido que quien manda ahora está en Palacio Nacional y no en Palenque.

Y si no lo creen, que echen un ojo a lo que pasó estos días en el sureste, en donde el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es acusado de “extraviar” información sobre su gobierno, a unos cuantos días de entregar a Eduardo Ramírez.

Rutilio es cuñado de Adán Augusto y hace unos días, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, puso a su entidad como una de las más inseguras de todo el país. Lo dejó ver como un polvorín.

Y Javier May, nuevo gobernador de Tabasco, también dijo “esta boca es mía”. Enfiló sus baterías contra el gobierno de Adán y responsabilizó a su ex secretario de Seguridad de relaciones con el crimen organizado.

El que sabe de política puede decir que no tiene pruebas, pero tampoco dudas de que alguien de Tabasco o allegados pagarán las consecuencias de la descortesía con la que han tratado a la Presidenta. Ayer, en la reunión con la mandataria, por ejemplo, no dejaron que Adán hablara a nombre de los senadores.

TREMENDO JALÓN DE OREJAS recibió Adriana Grajales, titular de la Secretaría de las Mujeres de Morena. Su presidenta, Luisa María Alcalde, le llamó la atención porque cada vez son más las quejas por malos tratos a subordinadas y compañeras de partido. Se dirige a ellas como si fueran sus empleadas y hasta su lujosa bolsa tienen que cargarle, de lo contrario, la señora se convierte en una fiera. Repitió en el cargo, pero no son ni una ni dos las personas que incluso amagan con emprender acciones legales en su contra.

QUERÉTARO DEJÓ DE SER EL PARAÍSO que muchos encontraron durante la pandemia. Miles de familias capitalinas, por ejemplo, cambiaron su residencia y hoy son presas de la inseguridad, por la incapacidad del gobernador Mauricio Kuri para contenerla. Su entidad se contagió de la maldad y el descontrol que viven sus vecinos. Querétaro se guanajuatizó. Libia Dennise García no termina tampoco de tomar el control en Guanajuato. La realidad de su entidad es muy distinta a la que vive ella en sus redes sociales.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

