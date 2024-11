México en el mundo

Entre los días 30 y 31 de octubre pasados, se llevó a cabo en Montreal, Canadá, la segunda Cumbre para la Paz en Ucrania, donde el principal objetivo es buscar las opciones para llegar a un acuerdo del cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania.

No hubo presencia del gobierno ruso en la Cumbre. La primera Cumbre para la Paz en Ucrania se realizó en Suiza en junio del presente año, en donde la ex secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien encabezó la delegación mexicana, señaló dos condiciones indispensables, la primera, a que ambos países estén presentes para dialogar y llegar a un acuerdo de paz, y la segunda, es tener presente los parámetros establecidos en la Carta de Naciones Unidas para acordar el cese al fuego.

México, junto a una decena de países, se abstuvieron de firmar la declaración final de la Primera Cumbre en Suiza, en donde se pretendía realizar un canje de prisioneros y la deportación de niños de Rusia. La ex secretaria, Alicia Bárcena, considera que debe de haber acuerdos y medidas negociadas graduales para entablar condiciones necesarias para llegar a acuerdos de paz en la región.

Durante la segunda Cumbre que se realizó en Canadá, se habló sobre imponer más sanciones a Rusia y sobre la necesidad de realizar el retorno de los niños ucranianos que se encuentran en territorio ruso. Pero no se contó con la presencia de algún representante del Gobierno ruso. Por su parte, México tuvo presencia en dicha Cumbre, pero no firmó la declaración conjunta.

La política exterior mexicana se basa en buscar la paz y seguridades internacionales, es por ello que no adhirió a la declaración conjunta de las Cumbres, porque no se tiene en cuenta el punto de vista de la contraparte rusa, quienes consideran que las exigencias Kyiv son bastantes y no están dispuestos a discutir esa propuesta de paz.

El Gobierno mexicano ha sido parte importante en la solución de conflictos internacionales y también ha buscado la no proliferación de armas nucleares, razón por la que en la cumbre realizada en junio en Suiza, hizo un llamado a proteger las plantas nucleares en Ucrania y se respete el Tratado de Tlatelolco, el cual nuestro país fue impulsor.

En los distintos foros en los que participa México, siempre se ha impulsado el diálogo entre las partes, manteniéndose en una posición de neutralidad para poder ser un mediador, el cual le ha resultado en el pasado, casos como el ocurrido en los años treinta, cuando denunció en la Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, la invasión de Italia a Etiopía mostrando el interés del país en ampliar su rol como pacificador.

La historia de la política exterior de México ha sido de destacarse a nivel internacional por buscar la paz y de asistir cuando hay algún desastre natural como lo realizado en España en días recientes en donde ha habilitado su Consulado y Embajada para recolectar vivieres para los damnificados por la DANA.

POR: AZUL ETCHEVERRY

