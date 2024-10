Otro golpe: ahora le pegan a Gruma

JUSTO CUANDO CLAUDIA Sheinbaum metió a la congeladora la iniciativa que desaparece los órganos autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un gran golpe.

La instancia, que preside Andrea Marván, sorprendió ayer a los mercados, tras revelar que ordenó al monopolio de la tortilla, Gruma, cortarse un brazo y ceder a terceros 17% de su negocio.

Altagracia Gómez Sierra y Juan Antonio González Moreno. (Créditos: El Heraldo de México)

Las prácticas del emporio productor de harina de maíz, fundado por Roberto González Barrera, fueron investigadas en los últimos diez años, tiempo que la ha llevado a dominar 90% de la venta de tortilla.

Andrea Marván. (Créditos: El Heraldo de México)

Casi 9 de cada 10 kilos de harina para tortilla son vendidos por Gruma en los ocho mercados en que se divide el país; o sea: una participación de mercado entre 2 y 9 veces más que otro “competidor”.

Según el Inegi, que preside Graciela Márquez, hay cerca de 110 mil tortillerías en todo México, aunque el Consejo Nacional de la Tortilla, que lidera Homero López, registra unas 130 mil.

La Autoridad de Investigación de la Cofece, la que emitió ese dictamen preliminar, indica que cada hogar mexicano gasta en promedio 10 pesos diarios en la compra de tortillas.

Esa instancia a cargo de José Manuel Haro concluyó que Gruma debe vender las plantas de Veracruz, Chalco, Celaya, Culiacán y Río Bravo, así como sus fuerzas de ventas y flotas de distribución.

Esa orden, que todavía debe ser discutida por el Pleno de la Cofece, tiró ayer 7.57% la acción del grupo que preside Juan Antonio González Moreno, una pérdida de 10 mil millones de pesos en su valor.

Las cinco o algunas de las plantas podrían ser adquiridas por Minsa, que posee 17% de ese mercado; Minsa es de Altagracia Gómez Sierra, la flamante coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum.

Marcelo Martins. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero también apunte a Cargill, que preside Marcelo Martins, amén de Harinas Omalli, que dirige Gonzalo Palacio, Hari MASA que lleva Alberto Morales, o Del Campo, de Diego de Ley, todas competidoras de Gruma.

La tortilla es el alimento básico para los mexicanos: 98.6% de la población consume tortilla de maíz y 68% la consume a diario; además representa casi 6% del gasto en alimento de los hogares.

La harina nixtamalizada, como la que producen Gruma y Minsa, representa casi la mitad del costo de producción de la tortilla de maíz que no es producida directamente de masa.

La resolución de la Cofece llega justo cuando el organismo antimonopolios tiene la espada de Damocles encima, pues en el Congreso está la iniciativa para desaparecerla.

Sin embargo la administración de Sheinbaum dejó en suspenso esa discusión, lo que abre la posibilidad a una reconsideración, máxime por la fuerte presión que está ejerciendo Estados Unidos.

NO SÓLO SE fue ya el director de Administración del IMSS, Borsalino González. También están preparando la entrega Eduardo Thomas, Karina Sarmiento y Jorge de Anda. Se trata del titular de la Unidad de Administración, la titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Abasto y del coordinador de Control de Abasto. Asimismo, Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación. Se les señala de fomentar las compras directas regionales de medicinas e insumos de salud a precios inflados. Le informábamos ayer que esa práctica favoreció a empresas como Arcar, Vanquish, Disur, CIMSA y otro par más, Medivida y Maremi, que logró en su momento el respaldo del ahora senador Adán Augusto López. La limpia en el instituto que aún dirige Zoé Robledo va desencadenar una verdadera guerra comercial.

Javier Guerrero. (Créditos: El Heraldo de México)

LA SEMANA PASADA se reunió la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Se empezó a hablar de la próxima sucesión de Francisco Cervantes, quien concluye su gestión en marzo de 2025. Hay cuatro precandidatos: Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario; José Medina Mora, de la Coparmex; Julio Carranza, de la Asociación de Banqueros de México, y Héctor Tejada, ex Concanaco. Los punteros son los dos primeros, que entregan sus dirigencias en diciembre entrante. Cortina, de plano, ya da por hecho que será él, con todo y que no alcanza los siete votos que necesita. Sin embargo, no todo está dicho y no descarte a un caballo negro que se ajuste a los nuevos tiempos que está marcando la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Juan Cortina. (Créditos: El Heraldo de México)

A PROPÓSITO DE Julio Carranza y la Asociación de Banqueros, también empezaron a moverse. Ya es pública la llegada de Regina García Cuéllar a la dirección del gremio. Economista del ITAM con experiencia en los sectores de energía y telecomunicaciones, sustituyó a Juan Carlos Jiménez. Los banqueros ya acordaron realizar la próxima convención en el Corredor de Nuevo Vallarta, donde justo se dará el relevo de Carranza, director de BanCoppel. El futuro presidente saldrá del llamado G7, integrado por BBVA, de Eduardo Osuna; Citibanamex, de Manuel Romo; Banorte, de Carlos Hank González; Scotiabank, de Adrián Otero; Inbursa, de Carlos Slim, y HSBC, de Jorge Arce. Las apuestas corren a favor del último.

Regina García. (Créditos: El Heraldo de México)

GUERRA CASTELLANOS Y Asociados está por cumplir 24 años y van a festejar trabajando: esta semana se anunciará la creación de su nueva área de Cabildeo y Estudios Legislativos, a cargo de Fernando Dworak, quien tiene una larga trayectoria de trabajo en distintas áreas del Congreso de la Unión y actualmente coordina el Diplomado de Planeación Legislativa del ITAM. La firma de Gabriel Guerra brindará servicios de seguimiento a la agenda parlamentaria, análisis técnico de iniciativas, enlace con las cámaras del Congreso, así como elaboración de planes estratégicos, iniciativas y estudios de impacto legislativo.

LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO encabezó la entrega de ayuda humanitaria, despensas e insumos básicos, en la zona rural de Acapulco, donde también golpeó fuerte el huracán John. A los habitantes de Kilómetro 21, Kilómetro 30, Los Órganos, La Frontera-Aguacatillo, Kilómetro 22, entre otros, en donde atendió a más de 300 familias afectadas que viven en zona de alto riesgo y a las que escuchó sus demandas. Se comprometió a enviar pipas de agua potable para abastecerlos de este servicio básico en lo que se regulariza la distribución.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL