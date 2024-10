El primer golpe de la Presidenta

DESPUÉS DE LA seguridad, la procuración de salud es el segundo gran desafío en materia social que tiene la presidenta Claudia Sheimbaum. La herencia de Andrés Manuel López Obrador es terrible en ese renglón.

Eduardo Clark y David Kershenobich

(Créditos: El Heraldo de México)

La destrucción del sistema de compras de medicinas e insumos para la salud que operó la entonces Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, dizque para acabar con las prácticas corruptas que se afianzaron por años, generó todavía más corrupción y lo peor: desabasto.

Los intentos fallidos de compras de Raquel, de la UNOPS, del Insabi y al final de Birmex, fueron alimentando en los últimos seis años un aparato de compras directas regionales que hacían el IMSS y el IMSS Bienestar.

Alejandro Calderón Alipi

(Créditos: El Heraldo de México)

Tanto el IMSS, que dirige Zoé Robledo, como el IMSS Bienestar, cuando lo dirigió Alejandro Calderón Alipi, dieron rienda suelta a compras de medicamentos a precios inflados que redundaron en escasez y contratos millonarios.

Fue así que personajes como Amílcar Olan y algunas otras empresas, como Médica Farma Arcar, Vanquish, Disur y CIMSA hicieron el negocio del sexenio, hasta cuadruplicando el precio real de las medicinas.

Pues bien: como diría el ex Procurador Fiscal, Carlos Romero: la fiesta se acabó… o por lo menos así lo indican los recientes movimientos que se consumaron apenas la semana pasada.

Y es que la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, empezó a desmantelar las estructuras administrativas y financieras del IMSS y el IMSS Bienestar, ahora dirigido por Alejandro Svarch. Pero la limpia también alcanza al ISSSTE.

Almendra Ortiz

(Créditos: El Heraldo de México)

Emma Luz López sustituyó a Borsalino González en la dirección de Administración del IMSS, María Herraz a Juan Carlos Cardona en la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS-Bienestar y Omar Butrón a Almendra Ortiz en la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE.

En el último año esas estructuras bloquearon sistemáticamente a Birmex y a su director, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, realizar la compra consolidada, pese y que López Obrador le dio la instrucción.

Iván de Jesús Olmos Cansino

(Créditos: El Heraldo de México)

Le informamos el jueves que Lohmann entregó el miércoles por la noche su renuncia y que su relevo será Iván de Jesús Olmos Cansino, un férreo militante de izquierda, que viene de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la CDMX.

Otro movimiento quirúrgico del equipo de Bertha en Hacienda y del secretario de Salud, David Kershenobich, fue la designación de Eduardo Clark como su subsecretario de Integración y Desarrollo.

Olmos Cansino tendrá la encomienda de buscar, comprar, almacenar y llevar las medicinas a los puntos de contacto de los derechohabientes y Clark de digitalizar toda la cadena de suministro de medicamentos.

Y es que como parte de esta depuración se busca implementar un nuevo sistema electrónico de compras, ya que tanto CompraNet como el SAI (Sistema de Abasto Institucional), son objeto de manipulaciones.

Esas manipulaciones en el caso de CompraNet y el ISSSTE las hacía un grupo ligado a Almendra, Reyna Basilo y a la hasta la semana pasada subsecretaria de la Función Pública, Thalía Lagunas.

En síntesis, el manotazo de Sheinbaum para meter orden y reconstruir el maltrecho sector salud que le dejó López Obrador se observa en tres tiempos.

El primero, quitarle el control al IMSS que ya tenía sobre las compras consolidadas y Birmex; segundo, promover todos estos cambios administrativos con nuevos funcionarios, y tercero, blindar la compra y distribución con un nuevo mecanismo.

Oliver Ariel Pilares Viloria

(Créditos: El Heraldo de México)

UN ABOGADO PENALISTA de los que la 4T no tolera es Enrique González Casanova, quien junto con sus socios Damián Smith Saith Martínez Juárez, Adán Aguilar Santiago, Ángel Fernando Hernández Guadarrama, Mario Arturo Rodríguez Soberanes, Alma Lidia González Sosa, Begoña Castillo Solorio, llenos de soberbia presumen pertenecer a una alta casta de litigantes, con importantes influencias y que aliados con Oliver Ariel Pilares Viloria, han utilizado a la Fiscalía de la CDMX en la fabricación de delitos.

Resulta que dentro de la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-2/UI-1 S/D/01714/09-2024 se pretende judicializar por encargo y con un delito fabricado a los socios de Inmobiliaria Erta.

Lo que llama la atención es que la carpeta se inició, integró y judicializó en 10 días, algo que no es precisamente muy común, excepto cuando existe un interés personal por parte de un servidor público de muy alto nivel, como Pilares, quien aún y cuando ya no ostenta el cargo de Coordinador General de Investigación Territorial, sigue teniendo el control de todas las fiscalías territoriales, cuyos titulares no sólo le están subordinados, sino que le rinden cuentas.

Además, estos litigantes lograron que la carpeta de investigación se integrara en la Coordinación Territorial en Cuauhtémoc, cuando era competencia de la Fiscalía de Delitos Financieros y por el MP de turno y no en una mesa de trámite, lo cual es totalmente irregular. Este caso no es nuevo y existen cuando menos tres carpetas de investigación por los mismos hechos que no habían podido prosperar. Pero al parecer en esta ocasión consiguieron llegar a las altas esferas de la Fiscalía y le llegaron al precio a Oliver y a sus subalternos.

Josefina Rodríguez

(Créditos: El Heraldo de México)

TAMBIÉN EN LA Secretaría de Turismo se observa la llegada de “asesores” externos que más bien algunos empiezan a ver como elementos que pueden influir en las decisiones de la titular de esa cartera, la joven Josefina Rodríguez. Anote de entrada al controvertido líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

El influyente diputado de Morena y próspero empresario taurino, no desaprovecha la ocasión para decir que fue él quien recomendó a Josefina para esa posición. Pero hay otro personaje que también ya tiene puesto un pie dentro de la oficina de la secretaria y que se menciona ya como el super asesor de la tlaxcalteca: Héctor Flores Santana, el último director que tuvo el Consejo de Promoción Turística de México, antes de que lo desaparecieran Andrés Manuel López Obrador y Miguel Torruco Marqués.

Héctor es muy reconocido en el gremio de los turisteros. Fue subsecretario de Desarrollo Turístico cuando el secretario era Oscar Espinosa Villarreal. Dicen que ya está empezando, al igual que en Pemex, a mover fichas.

Olegario Vázquez Aldir

(Créditos: El Heraldo de México)

EL HOSPITAL ÁNGELES Health Systems acaba de concretar una colaboración con Cleveland Clinic, una de las instituciones médicas más reputadas a nivel mundial. Fundada en 1921 en Ohio, es pionera en cardiología, neurología, oncología y cirugía cardiovascular. Con esta alianza los pacientes del grupo de Olegario Vázquez Aldir podrán acceder a tratamientos innovadores y a la más avanzada atención médica.

Hospital Ángeles integrará las mejores prácticas y tecnologías, optimizando sus servicios y asegurando atención clase mundial a la comunidad de México. El acuerdo permitirá compartir conocimientos y recursos que fortalecerán la capacidad médica de Hospital Ángeles, elevando los estándares de atención en el país. La firma de esta alianza fue formalizada por Jesús Ruiz López, y Emad Estemalik, presidente de Desarrollo de Negocios Internacionales de Cleveland Clinic. Esta sinergia representa un paso firme hacia una medicina de alto nivel en el país.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ