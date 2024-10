Dignidad y servicio: la transformación que merece Tlalpan empieza desde casa

El día que asumimos el gobierno de la Alcaldía de Tlalpan, encontramos un panorama preocupante, y cada día que pasa, lo que descubrimos nos impresiona más. Las instalaciones, que deberían ser el rostro institucional de nuestra alcaldía, el lugar donde la ciudadanía acude en busca de respuestas y soluciones, están en condiciones deplorables.

Uno de los daños más graves está en la oficina de la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde el director general recibe y atiende a la ciudadanía: el techo está completamente colapsado, un testimonio tangible del abandono y la indiferencia de la administración pasada.

La administración anterior ha mencionado que estos daños ocurrieron entre el 14 y el 16 de septiembre debido a las lluvias. Sin embargo, el deterioro de las oficinas no es de días, sino de años de abandono. Lo más alarmante no es cuándo sucedió, sino la falta de voluntad para corregirlo. Es cierto que las lluvias afectaron la estructura, pero lo verdaderamente preocupante es la ausencia de mantenimiento preventivo, que ha generado goteras, humedad y el deterioro de plafones en varias áreas del edificio de gobierno. ¿Cómo es posible que el lugar donde se brindan servicios esenciales a nuestra gente esté en estas condiciones?

El estado del edificio es aún más grave de lo que imaginábamos. No hay conexión a internet, los baños están en condiciones deplorables, y aunque la administración anterior aseguró haber remodelado hace un año, los resultados claramente dicen lo contrario. Las y los trabajadores están hacinados en escritorios pegados entre sí, mientras que algunas salas se han convertido en bodegas llenas de basura.

Además, el manejo adecuado del archivo ha sido descuidado; en algunas áreas los documentos se han mojado, un recurso clave para realizar correctamente el proceso de entrega-recepción y operar con eficacia. Para colmo, en la ventanilla única, donde se reciben las solicitudes de pipas de agua, encontramos ratas debido al desorden.

La parte superior del edificio alberga oficinas que ninguna alcaldesa reciente se ha molestado en visitar. El mantenimiento es inexistente desde hace muchos años, y áreas tan cruciales como la de protección civil están en un estado de abandono que pone en riesgo la seguridad de las y los tlalpenses. Ante esta alarmante situación, he instruido a todas las direcciones de la administración a realizar una revisión exhaustiva de sus oficinas para tener un diagnóstico claro del estado en el que se encuentran.

Como alcaldesa, me entristece profundamente ver nuestra infraestructura en estas condiciones. Sin embargo, no nos limitaremos a señalar los problemas. Nos hemos comprometido con una transformación verdadera, y para los próximos tres años, nuestro plan se basa en el lema "Nuestra Casa se Transforma". Esto no es un discurso vacío, es el pilar de nuestra administración.

Nuestro objetivo es claro: convertir a Tlalpan en la alcaldía más cultural, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Vamos a restaurar la dignidad de nuestros espacios y a devolverle a la gente lo que merece: una atención digna, eficiente y con visión de futuro.

POR GABY OSORIO

@GABYOSORIOHDZ

PAL