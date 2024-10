Primera señal: cercanía con empresarios

Una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum está en la posibilidad de mantener estable el precio de la canasta alimentaria. Eso surgió en el anterior gobierno para contener el problema inflacionario de 2022. En aquel momento se le llamó PACIC al acuerdo del Ejecutivo con las cadenas de autoservicio, que sumó también a empresarios de varios sectores: cárnicos, atún, maíz...

En 2022, la inflación alcanzó 8.7 por ciento, lo que había encendido todas las alarmas respecto de cómo se erosionaba el poder de compra de los mexicanos. De ahí que Banco de México subiera las tasas de interés. No obstante, hacia el cierre de 2024 la realidad es distinta. Si bien la inflación no está todavía en el rango objetivo de Banxico, su trayectoria es descendente y su nivel actual de 4.66 por ciento no tiene nada que ver con la cifra registrada cuando se firmó aquel pacto.

Que el gobierno quiera reafirmar el compromiso del empresariado para que no se eleve de precio la canasta básica puede parecer un anuncio descafeinado para la ciudadanía, que en este momento no percibe una escalada de precios.

En otras palabras: puede ser innecesario un énfasis de esa naturaleza, dado que no hay inflación galopante.

No obstante, el encuentro con empresarios y la misma firma deben enviar una señal de diálogo potente, lo que a todas luces será benéfico.

Debe cuidarse, sin embargo, que la verbalización del acuerdo no ponga grilletes a la libertad de precios, que es lo que realmente ha funcionado para bajar la inflación en los últimos meses (junto con la política monetaria).

En este sentido, la firma de un pacto entre Sheinbaum y los empresarios debe ser vista más por lo que simboliza que por la sustancia de lo firmado. Si el 2P4T (2º piso de la Cuarta Transformación) muestra una imagen con una docena de líderes empresariales arropando las primeras políticas públicas del nuevo gobierno, será más que suficiente para diferenciarse del arranque del gobierno anterior, que principió alejándose del ánimo empresarial al cancelar el Aeropuerto de Texcoco.

Ahora las cosas serán diferentes, y las muestras de cercanía con el empresariado pueden empezar a acumularse. Ojalá.

TOYOTA

La automotriz japonesa que preside Luis Lozano está a punto de alcanzar su mejor año. Este año sus ventas acumuladas totalizan 90 mil 256 unidades, con lo que llega a una participación de mercado de 8.4 por ciento. Su vehículo más vendido en el país es el Hilux, seguido del RAV4.

BABEL

La firma europea de servicios de tecnología Babel, que tiene tres mil 400 empleados, recibió una inyección de capital del fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala Investment Company. La meta es consolidarse como una de las principales compañías de tecnologías de información en los países donde opera, México incluido.

