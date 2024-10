La Salud Mental: El nuevo campo de batalla en un sistema de salud rebasado

La pandemia de Covid-19 dejó una huella muy profunda en la salud pública mundial: el impacto en la salud mental. Hoy, seis años después de iniciar el Informe de Servicios de Salud de Ipsos, observamos un cambio fundamental en las actitudes hacia la salud mental. En 2018, solo el 27% de la población global la consideraba una de las principales preocupaciones de salud; actualmente, esa cifra ha saltado al 45%, colocándola en el primer lugar en 31 países.

Las diferencias entre géneros son particularmente notables. Las mujeres, especialmente las de la Generación Z, priorizan la salud mental como una preocupación crucial, lo que refleja una sensibilidad agudizada hacia el bienestar psicológico. El 55% de las mujeres de esta generación considera la salud mental como un problema importante, comparado con solo el 37% de los hombres.

Sin embargo, a medida que las generaciones avanzan, esta diferencia se reduce, lo que podría indicar un cambio gradual en las actitudes hacia la salud mental a lo largo de la vida.

Y si bien la salud mental se ha posicionado en el centro de las preocupaciones globales, no es la única amenaza que enfrenta nuestra sociedad. El cáncer, junto con el estrés, la obesidad y el abuso de drogas, comparten un lugar destacado entre los problemas más críticos de salud a nivel mundial.

En particular, el cáncer sigue siendo la principal preocupación para la generación de los Baby Boomers, una población más vulnerable a la enfermedad. De hecho, es preocupante que las personas tengan una mayor conciencia sobre el riesgo de obesidad que sobre el riesgo de cáncer, lo que sugiere una necesidad urgente de mejorar la educación sobre esta enfermedad.

En México, el panorama es aún más complejo. La obesidad es la mayor preocupación de salud, con un 59% de los mexicanos identificándola como el problema principal. El sistema de salud del país también enfrenta serios desafíos: el 60% de los encuestados considera que el sistema está desbordado, el 74% cree que los tiempos de espera son inaceptablemente largos, y solo el 36% confía en que recibirán el mejor tratamiento posible. Estas cifras revelan un sistema de salud sobrecargado y una creciente desconfianza por parte de la población.

Las cifras hablan por sí solas. Mientras el mundo avanza en la lucha contra la pandemia, la salud mental emerge como el nuevo campo de batalla. No obstante, es fundamental no descuidar los otros problemas de salud que siguen creciendo en la sombra. La atención integral debe ser el objetivo: no podemos mejorar la salud de una población sin abordar tanto el bienestar mental como físico.

Por Fernando Álvarez Kuri

Senior Group Director Ipsos en México

