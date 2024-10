Creel y el espejo de la vanidad

El pasado 23 de septiembre, Santiago Creel Miranda escribió un artículo que intentaba exponer por qué debería considerarse a Andrés Manuel López Obrador como un traidor a la democracia, además de promotor de “la mentira, el odio, el resentimiento y la traición”. Desde su púlpito, Creel calificó como de “uso clientelar” los programas sociales, además de que afirmó que el fundador de Morena atacaba frecuentemente con infundios y calumnias a sus críticos y opositores.

Después de leer este texto, entendí al verdadero Santiago Creel, a quien muchos panistas cuestionan y critican por sus errores, por sus decisiones, por sus intereses, por su hipocresía y por su enfermiza sed de poder.

En el relato que se publica en El Universal bajo el título “Andrés frente al espejo”, el ex diputado blanquiazul menciona diferentes anécdotas y encuentros que tuvo con el ex presidente López Obrador. Por lo mismo, relataré brevemente mis encuentros o desencuentros con este personaje de la política mexicana.

Lo único que me une a Creel es que tenemos un origen familiar de Chihuahua. Su bisabuelo Enrique Creel Cuilty fue gobernador de nuestro estado durante la dictadura de Porfirio Díaz, mientras que en su árbol genealógico aparece el terrateniente Luis Terrazas, conocido por su famosa frase “Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío”. Tal vez por lo mismo, se afirma como anécdota que durante la Revolución Mexicana el general Francisco Villa también expulsó a Enrique Creel, bisabuelo de Santiago Creel.

Las causas sociales no tienen lugar en el ADN político de la familia Creel, por lo mismo Santiago es incapaz de reconocer los beneficios de los programas sociales y el impacto a las comunidades marginadas. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre el año 2016 al 2022 la población en situación de pobreza pasó de 52.2 millones de personas a 46.8 millones, es decir, 5.4 millones menos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su mensaje a la nación, elogió el modelo “humanismo mexicano” implementado por López Obrador, el cual mejora la calidad de vida de los sectores más vulnerables: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Esa forma de gobierno fue ratificada por 36 millones de mexicanos y sus familias, quienes apostaron por la continuidad de quienes hoy gobiernan a México. En cambio, Santiago Creel tiene otra visión del rumbo que debería adoptar nuestro país.

Tiempo, Santiago, tiempo. El mismo que no sabes apreciar. Cuidaste a quienes te adulan premiándolos con posiciones estratégicas en lo que queda del PAN. Te pegaste a Markito para mantener el control de un partido que agoniza. Quizá por lo mismo no atiendes entrevistas de periodistas “chicos y de pueblo”, como los has llamado, y prefieres noticieros estelares de tu círculo de influencia. No, Santiago, la oposición que creías manejar se hizo chica, tal y como tus ideales. La realidad de hoy entierra tus ideas, así como tu poca visión y conocimiento de los que piensan y viven diferente a ti, porque Polanco o las Lomas no es el México de todas y todos.

MADRUGUETES

Con los hijos NO

En el grupo cerrado del war room de Xóchitl Gálvez se planteó atacar a los hijos de la presidenta Claudia Sheinbaum con las propiedades que habían heredado de sus padres. Santiago Creel, coordinador de la campaña del PRI-PAN-PRD, sabía que su amiga María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicaría, días después de estos planeamientos (22 de abril de 2024), el reportaje “Se esfuma patrimonio de Sheinbaum”, con el que pretendían desbalancear las aspiraciones de la entonces candidata de Morena. Lejos de lograr su cometido, entre la sociedad fue reprobada la credibilidad del organismo fundado por Claudio X. González, quien se convirtió en un activista de la oposición. Estas anécdotas fueron contadas a la presidenta de México. Y no es que vayan a revisar la relación de Santiago Creel Garza, hijo de Creel Miranda, con Víctor Álvarez Puga, uno de los principales outsourceros del país buscado por la Interpol. O que la UIF de Pablo Gómez tenga nombres de empresas y transacciones en paraísos fiscales, así como a colaboradores que todavía se encargan de manejar recursos humanos con despachos fiscales. No, esos temas se analizan desde las autoridades hacendarias, pues se busca que empresas y empresarios paguen sus impuestos correspondientes, mientras que quienes se dedican o colaboran en prácticas de lavado de dinero, pueden, en el remoto caso, acabar tras las rejas en este gobierno que es del pueblo y para el pueblo.

Chihuahua es de los chihuahuenses

Los chihuahuenses nos hemos criado en la adversidad, principalmente por ese clima extremoso que nos ha dado años de sequía sin una gota de lluvia, o fríos que congelan ciudades enteras. Cual sea la circunstancia, siempre nos adaptamos y trabajamos por ser los mejores. Por ejemplo, somos líderes productores de manzana y nuez. En el Estado grade, se produce el 85% de manzanas del país. México es el primer productor de nuez pecanera a nivel mundial y Chihuahua ocupa el primer lugar nacional de producción con 70 mil hectáreas de nogal; además de tener uno de los ganados bovinos más grandes del país, que es exportado a EUA, así como utilizado para consumo local. La industria minera ocupa el tercer lugar nacional en producción de plata, plomo, zinc y oro; y que decir del Sotol, el 75% de esta bebida mexicana se produce en Chihuahua. Desde Ciudad Juárez, hasta Guadalupe y Calvo, el estado te regala paisajes hermosos, porque por cierto, por el clima mayormente seco, tenemos una cultura de cuidado al medio ambiente y la poca vegetación que se da es realmente valorada.

En Chihuahua, “cuna de la Revolución” viven casi 4 millones de ciudadanos y es uno de los primeros estados de nuestro país en ser gobernados por una mujer, María Eugenia Campos. Como dice el corrido, somos “gente buena, noble y leal”, esto es solo una pizca del estado.

Quizá por lo mismo vemos en la historia de Creel a personas que se aprovecharon del poder para lograr un capital político y económico que al día todavía es visible.

Pemex, la herencia

Ya en funciones la nueva dirección de PEMEX, en manos de Víctor Rodríguez Padilla, llamó la atención que reconoció la herencia dejada por Octavio Romero, pues aseguró que en los últimos seis años se ha logrado rescatar a la petrolera, luego de que quedó “devastada” por las políticas neoliberales. Y es que bajo su dirección aumentó la infraestructura al sumar dos refinerías, la Olmeca y Deer Park, además recuperó cuatro plantas de fertilizantes, y en materia de exploración y producción desarrolló 54 campos, y en lo que se refiere a su deuda, la redujo en 33 mil millones de dólares. Con esta herencia, Rodríguez Padilla trabajará con Luz Elena González, secretaria de Energía, y con Rogelio Rámirez de la O, secretario de Hacienda, la situación financiera de la empresa, además de que uno de sus principales enfoques será la transición energética. Al tiempo.

POR LAURA PUENTE

COLABORADORA

LAU.PUENTEE@GMAIL.COM

TWITTER: @LAURAPUENTEEN

PAL