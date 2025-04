Ellos siempre quieren ayudar más, dice Sheinbaum sobre intervención de EU en detenciones de narcotraficantes

Ellos siempre quieren ayudar más, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles, al ser cuestionada sobre si el gobierno estadounidense le ha planteado combatir a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo enfatizó que las agencias de EU que operan en México solicitan y cuentan con permiso del Estado mexicano, y su actuar está regulado por la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, Sheinbaum Pardo reconoció que entre ambos gobiernos hay comunicación en los temas de seguridad y aseguró que el gobierno de Estados Unidos no actúa por su cuenta.

“Ellos siempre quieren ayudar más, pero nosotros, pues, depende de lo que... Hay diálogo. No es que ellos actúen por su cuenta y van a hacer alguna acción, no. Hay diálogo y es muy buen diálogo. Desde la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, con sus contrapartes, el Secretario de Seguridad Ciudadana o de Protección Ciudadana, con sus contrapartes, incluso con las propias agencias, hay un diálogo que ha habido siempre.

Sheinbaum Pardo reconoció que entre ambos gobiernos hay comunicación. Foto: Cuartocuro

Rechaza Sheinbaum intervención de EU en operativo en Tijuana

En tanto, a pregunta expresa, la mandataria federal negó la versión de que agentes estadounidenses hayan participado en un operativo en Tijuana, Baja California para la captura a César Moisés Hernández, condenado por asesinato en California, EU, y quien en diciembre de 2024 escapó durante un traslado.

“No tenemos información de que haya habido elementos de seguridad de EU, y además no debe ser... Hubo un operativo en donde falleció una compañera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía de Baja California. Se quería detener a un presunto delincuente que escapó, pero no, no tenemos información de que hayan participado elementos de seguridad de Estados Unidos", dijo.