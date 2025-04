La actriz Susana Alexander preocupa por su estado de salud, anuncia su retiro a los 81 años: "Mi cuerpo no puede seguir"

La mañana de este miércoles 16 de abril el nombre de la primera actriz, Susana Alexander, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de compartir un video en el que explicó que actualmente no puede seguir trabajando por su actual condición física.

A sus 81 años de edad, Susana Alexander goza de una gran fama gracias al trabajo que realizó en telenovelas como "El precio de la fama", "El engaño" y "Morir dos veces". También realizó una amplia trayectoria en la industria del teatro y el cine, por lo que su actual anuncio generó bastante preocupación.

Hace unas horas el programa matutino "Sale El Sol" compartió un video de la actriz, Susana Alexander, donde explica que ya no puede seguir trabajando debido a que su cuerpo no se lo permite. Actualmente la famosa protagonista de telenovelas tiene 81 años de edad.

En la grabación la protagonista de las películas "De mujer a mujer" y "Gaby: Una historia verdadera" ofreció una disculpa por no poder presentarse a los eventos que tenía programados. Detalló que su edad y su actual condición ya no le permiten trabajar.

"Les hablo para ofrecerles una disculpa, no voy a poder cumplir. Desafortunadamente, como dicen, por causas de fuerza mayor, es que soy mayor, mi edad ya no me deja, no quiere, mi cuerpo ya dijo que no quiere seguir, no puede seguir trabajando", explicó.