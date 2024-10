Cosas del PAN

Del PAN sabemos que Jorge Romero y Adriana Dávila quieren la presidencia de ese partido, elección que sucederá en unas semanas. Podemos suponer, dado lo que uno se entera en las noticias y los chismes (género destacado de la información) que Jorge Romero va a ganar pues tiene al “establishment” panista de su lado. Entre ellos estaba, por supuesto, Miguel Ángel Yunes. También está otro amigo de don Miguel Ángel, ni más ni menos que el mil máscaras Ricardo Anaya. También Don Marko Cortés un hombre conocido por su ingenio para exhibirse en público. Y muchos más que no tardaremos en ver en la palestra.

Uno de esos liderazgos notables es el del senador Enrique Vargas. Líder del PAN en el Estado de México, es también vicecoordinador de la bancada panista en el Senado. Don Enrique tiene en su cuenta de X una gran cantidad de propaganda romerista. No está mal, es parte de ese partido y tiene que expresar sus preferencias. Pero mientras el señor Romero dice que hay que acercarse al pueblo, tener contacto social, un PAN, dice, “cercano a la gente” y “representar las causas ciudadanas”, su amigo Vargas decide ir por un contacto más directo con el pueblo. Un poco más arriesgado, pero, seguramente, exitoso: dar pinceladas de su vida en un video. El resultado es notable pues pone en imágenes todo eso que se propone Romero.

“Mi primer coche fue un Dart-K, cuando yo era muy chavo tenía 10 años y después tuve un Corsar a los 13 años, ese sí yo ya lo manejaba porque fue mi primer coche y tengo muy buenos recuerdos de él”. Qué padre. Así que desde chiquito el senador tenía coches aunque no los debiera manejar. Tiene muy buenos recuerdos de su coche Corsar. Qué gran infancia, se dirán todos, qué envidia. No para la cosa ahí. Vargas habla también de su primer caballo –de nombre Indio- y las motos que también tuvo desde pequeño. Pero no se crea que ahí terminan sus recuerdos de la infancia. También le gustaba ir al rancho de sus abuelo y, por supuesto, viajar a conocer Disneylandia –uno imagina que la recorrió en moto con sus orejas de Mickey- y de ahí pasa a contarnos que a su pareja la conoció en un bar de moda y que “ella iba con una amiga que era amiga de mis amigos”. Padrísimo. Como se ve, don Enrique era temerario desde pequeño y fruto de esa infancia dorada lo llevó, uno supone, a estar en contacto con el pueblo desde el PAN. Los resultados están a la vista.

Así las cosas en el panismo. Todo parece que se viene una nueva época en el blanquiazul con un sorprendente y novedoso acercamiento a los más necesitados enseñándoles a aspirar a ser como don Vargas y sus amigos. Será un éxito total.

POR JUAN IGNACIO ZAVALA

@juanizavala

PAL