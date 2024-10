Pemex arranca con un buen punto de partida

Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, y es que desde ayer Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuenta con un nuevo director general, se trata de Víctor Rodríguez Padilla, quien poco antes de asumir la dirección, sostuvo reuniones con Octavio Romero, quien aseguran, entregó buenas cuentas.

Nos cuentan que, en estas últimas reuniones, la administración saliente presentó los datos, los avances y los retos que tiene en frente, y es que una de las cosas que más presumieron, es que se dejó la mesa servida en materia de producción, pues hay varios campos a punto de iniciar su producción y otros más en desarrollo, lo cual va a garantizar la producción de lo que resta del año y del siguiente.

Además, la nueva dirección reconoció que en los últimos seis años se enderezaron la mayoría de los indicadores de PEMEX, los cuales en los últimos 20 años habían sufrido un deterioro, y en cambio hoy van al alza, y la deuda va a la baja.

Y es que si la petrolera consiguió algunos logros en este periodo se debe en gran medida al apoyo del gobierno federal, pues se destinaron transferencias de cerca de un billón de pesos y una importante reducción a sus impuestos, esto es fundamental

La orden del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador fue “rescatar a PEMEX porque debe ser la palanca de desarrollo del país”, todo parece indicar que la nueva administración seguirá por el mismo camino, aunque sin duda habrá cambios en las formas, ya saben, el diablo está en los detalles.

Este relevo, en materia energética se ha comprometido a asumir los pendientes que hay en sostenibilidad, transitar hacia las energías limpias, y a la par mantener la producción de hidrocarburos.

En pocos días la nueva administración presentará su plan energético, el cual marcará la pauta de cómo se manejará la petrolera mexicana, entonces por fin sabremos cuál será la ruta para los próximos seis años.

AUTOS CHOCOLATE A REVISIÓN

El término de 2024 estará marcado por un ingreso de vehículos pesados ‘chatarra’, sin precedente. Los cálculos proyectan que llegarán 32 mil unidades con un promedio de 18 años, las cuales no se distinguen por apegarse a las metas mundiales para aminorar las emisiones que provienen desde el transporte. Su aumento ha sido exponencial, en 2015 totalizaron 995; mientras que en 2021 ya eran mil 922, por lo que será tarea de Alicia Bárcena en Semarnat, y de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, revisar a cabalidad que siga o no en marcha el Acuerdo Ambiental que ha dado aval a la importación de este tipo de vehículos, sobre todo al considerar que los riesgos no son solo para el planeta y la salud pública, también se reflejan en seguridad y eficiencia.

BRITO, EL INTERLOCUTOR

Alfonso Brito, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como Coordinador de Vinculación e Información, es una figura que aporta experiencia a la comunicación del nuevo gobierno; no obstante, enfrenta el reto de consolidar un canal efectivo entre la administración y los medios actuales.

Con una trayectoria que incluye roles estratégicos en comunicación durante los gobiernos de Marcelo Ebrard, Joaquín Díaz Mena, Tlaxcala, entre otros, Brito ha demostrado ser uno de los estrategas más eficientes de su generación. Muestra de ello es su trabajo con Heurística Comunicación, clave para la campaña de Sheinbaum y considerada la más efectiva de las elecciones.

Si bien se le reconoce por mantener estrechos vínculos con los medios nacionales e internacionales, deberá prestar especial cuidado a la relación entre el gobierno y la prensa, en un momento en el que se requiere transparencia y respeto a la libertad de expresión.

SANOFI DA MAYOR ACCESO A LA SALUD

Hace un par de semanas, Matías Caride, director general de Opella, la división de medicamentos de libre venta (OTC, por sus siglas en inglés) de Sanofi que se transformó en una nueva compañía, y que desde hace un año se hizo el anuncio de la escisión, dieron a conocer su plan de autocuidado.

Es valioso el discurso porque buscan, a través de esta nueva compañía, impulsar el autocuidado para lograr una sociedad más justa, equitativa, pero sobre todo más saludable, porque reconocen que el trabajo más importante que tienen es educar a la población.

No hay que perderlos de vista, porque la propuesta de Opella no es una batalla entre una parte de la medicina con la otra, sino es entre todos lograr tener una sociedad que tenga el conocimiento para tomar mejores decisiones y que así puedan resolver temas de salud simples como cómo atender un refugiado o una diarrea que viva un solo día, qué pueden hacer ellos para reducir el ausentismo escolar o laboral.

Además, hay que destacar, que están conscientes del cambio climático que se vive en México y en su planta de Ocoyoacac, Edomex, en donde se fabrican los productos de Opella, han logrado reducir un 77% de emisiones de CO2 contra 2019; además de que el 93% de los estuches de productos de libre venta son de cartón reciclado. ¡Uff!

PAL