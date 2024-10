Don Arnoldo nació de una modesta familia, en una localidad del norte de Durango más vinculada a Chihuahua. Sin expectativas y como parte de una familia numerosa, se fue a Juárez en busca de trabajo de lo que fuera. Tenía la experiencia de haber sido locutor en las estaciones de AM de la región.

En Ciudad Juárez, su presencia y tenacidad lo llevan a los medios, a la televisora local -repetidora de Televisa-. La chamba le queda corta y se va a México a gestionar una televisora independiente que, finalmente le es asignada por la Secretaría de Comunicaciones y comienza sus transmisiones en 1980.

La fórmula de Arnoldo fue conducir personalmente programas en vivo de servicio a la gente, más que la transmisión de series norteamericanas dobladas o telenovelas rosas. Largas filas para ingresar a la televisora, en donde la demanda ciudadana, era apoyada con medicinas, aparatos ortopédicos, visas humanitarias y también, modestos empleos y apoyos en alimentos.

La nueva televisora acumula audiencia y empieza a crecer: la siguiente se instaló en Piedras Negras; luego Mexicali y más tarde, en la ciudad de Chihuahua.

Don Arnoldo Cabada de la O militó en la política con los sinsabores propios de no ser una persona de origen caciquil o del entorno económico. Siendo tan conocido en las colonias populares, misteriosamente perdió las elecciones.

A principios de este siglo, traté mucho con él, siendo yo el Cónsul de México en El Paso. Él nos apoyaba, no sólo con difusión y orientación a los paisanos, sino también en la atención de los deportados, en especial los menores de edad. Arnoldo no tenía límites en su generosidad: con nada llegué y con nada me iré, solía decirme al hacer un desembolso importante. Me enteré que el Congreso del Estado de Durango le hizo un reconocimiento: que bueno, porque esas emociones se las llevó en vida.

En estos días el canal 44 de Ciudad Juárez, hechura de don Arnoldo cumple años y a la vez, será oportunidad de rendir un gran reconocimiento a este personaje pionero de los medios en esa valiosa región del país.

