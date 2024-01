2024: El año en que cambiará el mundo

El Heraldo de México ha mantenido una línea de periodismo innovador que le ha hecho crecer tanto en credibilidad de los públicos lectores, como en sus formas de asumir los cambios y la transformación tecnológica en los medios de comunicación.

El mundo se enfrentará a partir del año que acabamos de iniciar a una serie de retos que, de no ser superados, convertirá a muchos sectores, entre ellos, desde luego, al de los medios de comunicación.

La Inteligencia Artificial y la capacidad de generar una oportuna actitud de resiliencia. Dice Ivvete Estrada:

“La resiliencia es la capacidad más demandada en los círculos empresariales, pero también el don que nos permite redescubrir nuestras posibilidades y fuerzas.

Después de una gran disrupción, hay quien perece y otro, en la misma circunstancia, se levanta y se vuelve más fuerte. La diferencia entre ambos es su resiliencia o capacidad no solo de recuperarse rápidamente de una crisis, sino también de prosperar.”

Con esa mentalidad trataremos de mantener en el punto preciso de la información y de la pertinencia de las opiniones a todos nuestros lectores.

ARRANCA EL TRAMO FINAL DE LAS PRECANDIDATAS: CLAUDIA POR MANTENER LA VENTAJA, XÓCHITL EN BUSCA DE LOS INDECISOS.

El calendario electoral sigue sus etapas y ahora en la carrera por la presidencia de la república no hay señales de que Movimiento Ciudadano se saque de la manga un as que, evidentemente no tiene, para ser competitivo con las organizaciones que respaldan las precandidaturas de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

La estrategia de la abanderada de MORENA sigue siendo tratar de mantener la ventaja que hasta ahora le dan las encuestas serias y sin compromiso. A Sheinbaum todavía le favorece el marcador con más de dos dígitos, es decir que va delante de Xóchitl con cerca de 16 puntos.

Mientras la hidalguense está cuadrando una estrategia que le permita ganar a las clases medias, pero sobre todo convencer a los indecisos que, en muchas encuestas, tienen un registro más alto que el de las candidatas punteras.

En esa estrategia juegan un papel clave Enrique de la Madrid y Guillermo Ruíz de Teresa. La próxima semana trataremos lo que en realidad es el mundo de las encuestas en México y su correlación con lo que logran en sus estrategias de campaña tanto Sheinbaum como Xóchitl.

LA COMPETENCIA POR LAS GUBERNATURAS Y LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX YA VAN DANDO COLOR.

Las entidades en las que MORENA está abajo en las preferencias electorales se mantienen con números consistentes a los que mantuvieron el año pasado.

YUCATÁN:

En el cierre de las precampañas electorales en Yucatán, cuatro encuestadoras le dan una clara ventaja a Renán Barrera Concha, abanderado de la coalición PAN-PRI, PRD, sobre el precandidato de Morena, Joaquín Díaz Mena. Por lo cual, si las elecciones fueran este día, el alcalde con licencia de Mérida ganaría la gubernatura de Yucatán con un margen de 10 puntos porcentuales.

JALISCO:

Movimiento Ciudadano está muy posesionado con Pablo Lemus. MORENA le puso enfrente a Claudia Delgadillo, que es una hechora política del fallecido ex gobernador del PRI, Aristóteles Sandoval. Los morenistas se encuentran divididos e inconformes. Hasta el Papá de Checho se ha manifestado como uno de los militantes que abandonarán MORENA. Después del derrapón de Dante Delgado al no calcular el contexto político de Samuel García y lanzarlo como un fenómeno mediático a la candidatura presidencial, el que se ha fortalecido en el contexto nacional de Movimiento Ciudadano es el mandatario jalisciense Enrique Alfaro.

GUANAJUATO:

La candidata de la alianza PAN, PRI, PRD, Libia García Muñoz Ledo lleva una ventaja amplia sobre la aspirante morenista Alma Alcaraz. Al sacrificar al más competitivo de sus cuadros, Ricardo Sheffield, Morena le puso más fácil el camino al triunfo de Libia Denisse García.

Pues así se cierra el primer grupo de competidores por las gubernaturas que estarán en juego en junio próximo. La siguiente entrega de los Escenarios Nacionales se analizarán Chiapas, Tabasco y Veracruz.

POR JOSÉ LUIS CAMACHO ACEVEDO

COLABORADOR

JOSECAMACHO@GMAIL.COM

@JLCA007

MAAZ