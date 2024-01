AHMSA avanza en su reestructura financiera

Julio Villarreal y Alonso Ancira. Arte: Luisa Franco

LE DECÍA QUE hay novedades es la reestructura financiera de Altos Hornos de México.

AHMSA ha tenido importantes avances en la negociación con sus principales acreedores. Apunte al Grupo Afirme de Julio Villarreal, vía su banco y almacenadora, además del gigante de granos y servicios financieros Cargill.

En las reuniones de la semana pasada que le adelanté que se realizaron en la Procuraduría Fiscal, que capitanea Grisel Galeano se avanzó en la estructura jurídica y financiera de la nueva acerera que todavía dirige Luis Zamudio.

Dicha estructura debe ser aceptada en términos generales por esos dos grandes acreedores que concentran unos 900 millones de dólares de la deuda, así como por las entidades del gobierno federal que están involucradas.

Estamos hablando del SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino; el IMSS, de Zoé Robledo; la CFE, que dirige Manuel Bartlett; el Infonavit, de Carlos Martínez, y Pemex, que encabeza Octavio Romero.

Como gesto de buena voluntad, los acreedores principales han decidido apoyar una segunda prórroga a la etapa de conciliación de Minera del Norte (Minosa), la subsidiaria de AHMSA que primero fue colocada en estado de concurso mercantil.

Con ese movimiento se busca que la segunda prórroga que se otorgaría a Minosa se empate de cierto modo con la primera prórroga que solicitará AHMSA, buscando una salida del concurso mercantil hacia finales del próximo mes de abril.

Los acuerdos de los que le hablamos han ido avanzando porque todo parece indicar que el dinero chino sí será el salvamento de la quiebra de la acerera de Monclova.

Asia Pacific Royalties LP Fund (APAC), se comprometió a otorgar un Crédito en Posesión del Deudor (DIP) por aproximadamente 350 millones de dólares.

Por conducto de Argentem Creek, que encabeza David Chapman, ese dinero comenzaría a entrar en Altos Hornos de México tan pronto como el mes de febrero entrante.

Pero la reestructura depende, ooootra vez, de la decisión de Saúl Martínez Lira, Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, pues la celebración de la Asamblea de Accionistas de AHMSA, en la que finalmente Alonso Ancira saldría de la compañía, es la condición de los inversionistas, los acreedores y el gobierno.

Es decir, de todos los que están en posición de tomar las decisiones para rescatar a la histórica acerera de Coahuila.

Saúl Martínez Lira. Arte: Luisa Franco

PUES ACTINVER POR lo pronto puede respirar. Como le anticipamos desde el lunes, vía el intenso cabildeo que desarrolló el ex ministro Eduardo Medina Mora, las ministras Loretta Ortíz y Margarita Ríos Farjat no fueron con el proyecto propuesto ayer miércoles por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía no atraer el asunto que condena al banco que capitanea Héctor Madero a pagar más de mil millones de pesos a Rafael Zaga. El expediente ahora va ser retornado para que se formule un nuevo proyecto, que propondrá que sea el más alto tribunal del país que preside Norma Angélica Piña el que resuelva en definitiva. En la decisión, fue también notoria la influencia del director general de ese grupo financiero, Joaquín Gallástegui, no sólo en el convencimiento de la ministra Ortíz Ahlf, con quien los une una fuerte amistad, sino con el propio ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz-Mena.

Alfredo Gutiérrez Ortíz-Mena. Arte: Luisa Franco

DEL JUICIO DE amparo que se ventila en la Primera Sala de la misma Corte, cuyo quejoso es Google, irrumpió un tercero que promovió una amis curiae. Se trata de la Organización No Gubernamental Artículo 19, que dirige en México Leopoldo Francisco Maldonado. Se deriva de la demanda de daño moral que presentó Ulrich Richter. El abogado está acreditando que la ONG ha recibido financiamiento precisamente de Google, que lidera aquí Julián Coulter. En el 2019 aparece Google como donante, en 2020 Google México, en 2021 Google News Initiative y en 2022 nuevamente Google. Asimismo, en el referido año también se encontró a Facebook-Meta. Por todo lo anterior, Richter puso en tela de juicio la intervención de Artículo 19, al señalar que bajo la apariencia de litigio estratégico, en el fondo es una defensa de los gigantes tecnológicos Google y Facebook, buscando criterios de la instancia que preside Norma Piña que en un futuro favorezcan a dichos colosos o sean blindados, con la fachada de enarbolar la libertad de expresión.

Julián Coulter. Arte Luisa Franco

CON EL ESTALLIDO de la huelga en Audi, que preside Tarek Mashhour, se rompen 11 años de estabilidad laboral en Puebla, y esto ocurre precisamente cuando el actual secretario de Economía, Hermilo Barrera, se encuentra en España celebrando su cumpleaños y su reciente nombramiento al frente de la dependencia estatal, claro sin importarle que la planta alemana que genera más de 7 mil empleos directos y que dio a conocer el año pasado una inversión de mil millones de euros adicionales que permitirán generar otros 800 empleos directos, además de poner en entredicho la confianza para que más empresarios realicen negocios en la región. Lamentable inicio de una gestión al frente de una institución que debe promover las condiciones para el mayor desarrollo económico de Puebla.

Tarek Mashhour. Arte: Luisa Franco

ALLIANZ SE ENCUENTRA nuevamente en conflictos legales por su falta de procesos internos con sus agentes de seguros. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado de Circuito amparó a su cliente Guillermo Antonio Paredes, defraudado por su ya ex agente de seguros. La empresa que preside Bernd Valtingojer fue encontrada responsable de los daños causados al usuario, pues debió tomar las precauciones para que los agentes de seguros que actúan por cuenta y nombre de la empresa no realicen actos ilegales y/o fraudulentos en contra de aquéllos.

ESTE MARTES SE concretó la apertura de ofertas para el “Servicio de Limpieza para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”. El centro médico, que dirige José Sifuentes, recibió solo una de participación conjunta entre las empresas Servicios Omni, de María Olivares, y Servicios Axol, que representa Paola Cristina Gutiérrez, por la cantidad de 25.9 millones de pesos para el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2024. El fallo para confirmar esta oferta está programado para el próximo martes 30 de enero.

AYER MIÉRCOLES ARRANCÓ en Madrid la Feria Internacional de Turismo, Fitur, la más importante del mundo, en donde está presente la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX y su presidente, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, para atraer el turismo de España y del mundo a México y su capital, así como para fortalecer las relaciones comerciales con el viejo continente. La Canaco dispondrá de un stand en la Fitur, que concluye el próximo domingo.

José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Arte: Luisa Franco

POR CIERTO QUE en la Fitur24 Guerrero recibió el premio “Excelencia Turística Internacional” para el Hotel Boutique Regenerativo “Playa Viva”, de Petatlán. Ganó entre más de mil proyectos de todo el mundo, lo que coloca a Acapulco en el escaparate del turismo internacional en momentos en que la actividad económica se reactiva tras el golpe de Otis. En la sede de ese evento que se realiza en Madrid, se encuentra una delegación encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado cuyo objetivo es promover Guerrero y el puerto acapulqueño.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

