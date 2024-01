La temerosa cruda o resaca

Veamos si te identificas con esta situación. Domingo por la mañana, siento unas ganas inconcebibles de hacer pipí, no quiero abrir los ojos porque sé que me espera un calvario en las próximas horas, la fiesta de anoche estuvo espectacular, pero sin duda me pasé de copas, además mezclé diferentes tipos de alcohol, bueno, al menos es parte de lo que recuerdo.

No puedo más, debo ir al baño o me voy a orinar en la cama, abro los ojos, me duele ver la luz y comienzo a sentir este dolor de cabeza terrible que abarca todo mi cerebro, miro el reloj y apenas van cinco horas de que llegue a casa, no he dormido bien, pero recuerdo haber soñado cosas nefastas y muy raras.

Como puedo me incorporo y me levanto, el dolor de cabeza es devastador, la boca está tremendamente seca y ni decir del aliento que me cargo, llego al baño, me veo en el espejo, estoy hinchado como globo y los ojos rojos, el semblante caído, me duelen las articulaciones, estoy mareado, tengo nauseas, y en general estoy viviendo un infierno. ¡Sí, señoras y señores, ha llegado la mortal y tan temida CRUDA!

¿Qué está pasando? Primero, estamos deshidratados. Segundo, el hígado ha hecho su trabajo y las enzimas alcohol deshidrogenasa han metabolizado el alcohol convirtiéndolo en acetaldehído, una sustancia altamente tóxica, después este se metaboliza de nueva cuenta en otro sub producto llamado ácido acético que luego se descompone en agua y dióxido de carbono para una fácil eliminación, esto hace que todo el cuerpo nos duela, estemos muy cansados porque el alcohol no permite llegar a la fase REM del sueño y no tenemos un descanso de calidad, nuestro aliento de dragón nos puede delatar a kilómetros de distancia, tenemos agruras, acidez estomacal y no podemos meternos ningún alimento porque nos da nauseas. El alcohol irrita todo el sistema digestivo, por eso no podemos comer y nos dan ganas de vomitar.

Que no hacer: No comas cosas picantes porque no lograrás nada bueno, sólo vas a dañar más tu estómago. No hagas ejercicio con el fin de sudar, no uses vapores o saunas, trata de no tomar paracetamol para el dolor de cabeza, de hecho, trata de no ingerir ningún medicamento porque ya le diste un buen catorrazo al hígado la noche anterior, déjalo descansar, pero si no soportas el dolor, un ibuprofeno es menos dañino que el paracetamol.

No la “conectes”, mucha gente bebe de nuevo para quitar el malestar, aguanta como los grandes y deja que el cuerpo termine de sacar el alcohol. No manejes, tus reflejos aún no están bien y probablemente tengas alcohol en tu organismo todavía, el hecho de dormir no garantiza que al despertar estés sobrio o sobria.

Que sí hacer: Si tienes a la mano toma agua de coco fresca, te va a regresar muchos nutrientes que perdiste, si no toma alguna bebida que tenga electrolitos para que te vayas rehidratando, come unos hot cakes con jamón y miel maple, báñate con agua tibia para que te vuelvas a meter a la cama y duerme otras tres o cuatro horas, verás que te levantas como nuevo/a.

Pero mi consejo más importante es: No te excedas, recuerda que el menor de tus problemas es la cruda, el verdadero peligro es todo lo que haces cuando estás borracho.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ