El regreso de Beltrones

Es prácticamente un hecho que el ex dirigente del PRI y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, será incluido por su partido en la lista de candidatos al Senado. Se sabe incluso que tiene el visto bueno del PAN y del PRD, que con el priismo integran el Frente Amplio, y hasta se dice que hará campaña junto a la panista Lilly Téllez, quien buscará la reelección. Lo que no se ha definido es si regresará como coordinador de la bancada tricolor.

CFE, lista ante nearshoring

Preparada para el nearshoring se declaró la Comisión Federal de Electricidad. Su director, Manuel Bartlett sostuvo que la paraestatal tiene la capacidad para generar y distribuir electricidad a las empresas que busquen instalarse en territorio nacional. Incluso mencionó que ya se trabaja en varios proyectos en el norte y el bajío.

Máynez quiere sumar a Alfaro

Operación cicatriz con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizará el recién designado precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Indicó que lo respeta y buscará al mandatario, tras las críticas que lanzó por su postulación, en el afán de convencerlo de sumarse al proyecto que representa.

Alito respalda a Manolo

Tres días después de abierto el pleito entre el dirigente del PAN, Marko Cortés, y el priista gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, respaldó a su muchacho: “Le reiteramos todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza”. Advirtió que si en el Frente “prevalecieran los cálculos políticos, la ciudadanía no confiaría en nosotros”.

Y Xóchitl lanza pedrada

Hablando del conflicto entre Marko Cortés y Manolo Jiménez, resulta que hasta la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, calificó de “inaceptable” el acuerdo para el reparto de cargos que motivó la disputa. Sostuvo que, por ética, ella nunca aceptaría un pacto como el que se difundió. La pedrada, nos explican, fue para el dirigente panista.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ