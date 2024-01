SIGUEN ENOJADOS

Flanco abierto mantienen los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora contra la nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Ambos votaron contra su proyecto de sentencia, que dio la razón a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el tema de los nombramientos de 16 titulares de áreas clave. Lo paradójico es que, con el apoyo de Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, desarticuló a los rebeldes del INE, pero no a los de casa.

SIN NOTICIAS DE MARCELO

Nos dicen que el ex canciller y ex corcholata presidencial, Marcelo Ebrard, ha mantenido el silencio hasta con su partido, Morena. A la dirigencia, a cargo de Mario Delgado, ni siquiera le ha notificado si se inscribirá o no como aspirante a senador, lugar que ya tenía ganado. El caso es que tampoco lo van a buscar para preguntarle

DE GUINDA A NARANJA

Se placeó Gibrán Ramírez, ex ideólogo de la 4T, en la Comisión Permanente de Movimiento Ciudadano, donde ungieron a Jorge Álvarez Máynez como abanderado presidencial. El joven politólogo dio sendos abrazos a Dante Delgado y al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sólo le faltó llevar tenis fosfo fosfo.

ALISTAN ENCUENTRO CON CANDIDATAS

Nos dicen que la American Society, presidida por el republicano Larry Rubin sostendrá reuniones con las candidatas presidenciales de México. Ya está agendada la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, el próximo lunes, a las 10 de la mañana. También se buscará a la abanderada del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, pero aún no hay fecha definida.

SEGURO, PARA PAISANOS

Buenas nuevas para los paisanos dio el director general del IMSS, Zoé Robledo, al cuerpo diplomático mexicano. Al participar en la XXXV Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, encabezada por la canciller Alicia Bárcena, el funcionario indicó que se planea incorporar al Segundo Social a migrantes mexicanos y sus familias que residen en Estados Unidos.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ