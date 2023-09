Lo esperado

La cosa pintaba mal, pero tal y como muchos esperábamos, este 6 de septiembre se cumplieron las predicciones. Así las cosas en el partido oficial, después de casi dos años de no campaña de los no candidatos y de un no gastadero inimaginable. No se podía prever un final feliz. Se sabía que Claudia y Marcelo estaban enfrentados desde el principio y que la relación entre ellos nunca fue (ni será) buena. Siempre estuvieron en una competencia feroz y abierta. Enfrentamiento por demás absurdo ya que el Presidente (el único y gran elector) nunca escondió su preferencia por Sheinbaum, quien a pesar de sus muy limitados recursos para convertirse en una candidata cercana y/o popular se sabía que iba a ser la elegida. “Ella” iba a ser arropada contra viento y marea por el jefe del Ejecutivo, caray… era evidente ¿En verdad no te habías dado cuenta, Marcelo?.

Parece que cada uno ve lo que quiere ver o lo que le conviene. Total, que ante lo evidente y faltando sólo 15 minutos para las 5 de la tarde (hora oficial del destape) Ebrard consideró que era un buen momento para encabritarse y se armó el drama; un berrinche también esperado.

Hasta aquí se sucedieron eventos previstos y que muchos ya dábamos por descontados. Fue Claudia ¡oh sorpresa! quien bien discreta llevaba su acordeón en la mano, texto transcendental preparado por la no candidata seguramente hace ya algunos años. ¡Se le hizo!

¿Y ahora? ¿Qué sigue en el show? He escuchado varias hipótesis sobre lo que va a hacer el excanciller:

1) Romperá con AMLO y Morena. ¿Y luego? ¿Cómo para dónde se va? ¿Acaso ya piensa en el retiro? ¿Buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano? ¿Esto lo llevaría a la Presidencia de la República? No se me hace.

2) Denuncia la invalidez de todas las encuestas y pide (como ya lo hizo informalmente) la reposición del proceso.

Ay, caray, pues parece un asunto difícil de ser atendido y/o procesado en tribunales. No veo factible que el resultado de hoy se eche para atrás. A menos que el Presidente decidiera hacerlo, y eso francamente lo veo casi imposible. En medio de todo está nada menos que Claudia, ni modo que el tabasqueño le haga esto a su consentida. No, yo creo que no va por ahí.

3) Que no se va Marcelo a ningún lado y que (como Ricardo Monreal) se vuelve —después de tanto rollo—un niño dócil y bien portado a cambio de una negociación que yo creo que está en estos momentos en curso. En este caso el rebelde Ebrard valoraría que ser líder de Morena en el Senado no está del todo mal, como parte de su pensión para el retiro. Quizás a este escenario le voy más.

En resumen, se me hace que las candidatas serán Xóchitl y Claudia, que los berrinches quedarán para el anecdotario, que Mario Delgado y Durazo (¿seguirá siendo gobernador? ya ni va a Sonora) hicieron muy bien su papel de pajes del primer mandatario. En fin, lo esperado.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

PAL