Tunden en redes a influencer por cargar cargar cría de wombat: "corrí, no para arrebatársela a su madre"

Una influencer estadounidense llamada Sam Jones compartió en sus redes sociales un video en el que se la ve arrebatándole una cría de wombat a su madre en Australia, en el que se veía a la cría luchando desesperadamente y chillando mientras su madre angustiada la perseguía en un intento por recuperarla.

Aunque Jones finalmente devolvió la cría al suelo, el daño ya estaba hecho, y el video se volvió viral, provocando una condena generalizada. Si bien los wombats pueden parecer adorables con su apariencia de oso de peluche, son animales salvajes que poseen dientes afilados y pueden infligir mordeduras dolorosas si se sienten amenazados.

Además, a menudo son portadores de enfermedades como la sarna sarcóptica, que puede transmitirse a los humanos. El acto de separar a una cría de wombat de su madre puede causar un trauma psicológico significativo a ambos animales, lo que lleva a problemas de desarrollo y comportamiento a largo plazo, además, sostener a un wombat en el aire, como se ve en el video, puede causar lesiones físicas graves, incluida la lesión de la columna vertebral debido a su anatomía única.

Sam compartió un comunicado en el que compartió los detalles del momento en que se encontró con los ejemplares.

“Esta declaración se proporciona en su totalidad y no debe ser resumida ni alterada sin permiso. Esta es la única declaración pública que he hecho sobre este incidente.

Cuando encontramos a la madre y a su cría en la carretera, sin moverse, me preocupé mucho. Como los wombats suelen ser atropellados en las carreteras australianas, me detuve para asegurarme de que salieran del camino de manera segura y evitar que fueran atropellados. Sin embargo, como se ve en el video, cuando me acerqué, la cría no se movió ni huyó. Me preocupaba que pudiera estar enferma o herida, por lo que tomé la decisión rápida de levantarla para verificar su estado. Corrí, no para arrebatársela a su madre, sino por miedo a que ella pudiera atacarme. La decisión rápida que tomé en ese momento nunca tuvo la intención de hacer daño ni de robar a la cría.

Si bien estaba increíblemente emocionado de ver a un animal tan asombroso, la revisé rápidamente y de inmediato la devolví a su madre. Me aseguré de que la madre y la cría se reunieran, se fueran juntas y salieran del camino.

He reflexionado mucho sobre esta situación y me he dado cuenta de que no la manejé de la mejor manera posible.

A pesar de ello, mi única intención era evitar que estos increíbles animales fueran atropellados y asegurarme de que la cría no necesitara atención inmediata.

He aprendido de esta situación y lamento profundamente el malestar que he causado.

Quiero dejar absolutamente claro que esto nunca se trató de redes sociales ni de obtener "me gusta". Esto no fue planeado ni se hizo con fines de entretenimiento. En mi emoción y preocupación, actué demasiado rápido y luego no proporcioné el contexto necesario a los espectadores en línea.”