System of a Down desatan alboroto al compartir foto junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal no deja de sorprender a sus fans ya que en sus recientes apariciones se ha dejado ver más accesible tanto con los fans como con los medios, algo que no ocurría desde hace algunos meses cuando se dio a conocer su romance con Ángela Aguilar. Aunque lo que más llamó la atención fue la amistad que existe entre la estrella de regional mexicano con los integrantes de System of a Down, quienes compartieron una fotografía que desató gran alboroto en redes sociales.

La banda de heavy metal está en el país como parte de sus compromisos profesionales, por lo que en una de sus visitas coincidieron con el intérprete de "Botella tras botella" y su ahora esposa, Ángela Aguilar. Y es que Nodal también está en el país debido a la presentación de este fin de semana por la que ha dado una serie de entrevistas revelando detalles sobre su vida privada como nunca antes, aún cuando ha intentado mantenerse alejado de la controversia por su repentino matrimonio.

System of a Down comparte foto junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar

“Momentos divertidos en México con amigos”, es el mensaje con el que Shavo Odadjian compartió en redes sociales la fotografía en la que aparece junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar. En ésta también se puede observar al baterista, John Dolmayan, disfrutando de la compañía de la polémica pareja que lució un atuendo completamente en color negro y chamarra de cuero, en el caso de la llamada “Princesa del regional mexicano”.

System of a Down junto a Nodal y Ángela Aguilar. Foto: FB @officialshavo

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios se mostraron sorprendidos, otros lanzaron críticas a los integrantes de System of a Down. Otro grupo de internautas hizo mofa del inesperado encuentro y bromearon con la frase "fan de su relación", que ha sido característica de su romance. "De tantos mexicanos, se agarraron a los más rancios", "Shavo, sal de ahí", "De todos los fans con quienes pudo subir foto, elige a los fans de su relación", "Quiénes son ellos y por qué la gente los odia", "¡Naaaah, pensé que eras genial! Mantenlos alejados de la banda" y "Shavo, lávate las manos", fueron algunos mensajes.

¿Fracaso de Christian Nodal en México?

Aunque la actitud de Christian Nodal parece haberse modificado por completo tras anunciar drásticos cambios en su equipo de trabajo, todo indica que su relación con la hija menor de Pepe Aguilar ha tenido un impacto negativo en su carrera. Y es que en redes sociales han surgido imágenes como supuestas pruebas de que no tuvo el éxito que esperaba en la Plaza de Toros México este viernes 14 de marzo.

Entre el público fue captada la voz de "Qué agonía" que esta vez no subió al escenario con su esposo como suelen hacerlo para interpretar juntos el tema "Dime cómo quieres", una colaboración que lanzaron en 2020 y durante la que, aparentemente, habría surgido el flechazo entre ellos.