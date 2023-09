La sequía sigue impactando la región del Canal de Panamá

Panamá continúa sufriendo los estragos que la sequía está causando en el sur del istmo centroamericano, especialmente en el Canal de Panamá. América Latina y El Caribe en su conjunto también. No es el único país afectado, pero su impacto para el desarrollo y proceso de integración regionales es grande, así como para los flujos globales del transporte porque sigue sintiendo sus efectos.

Para Panamá y el resto de América Latina y El Caribe, especialmente para la región mesoamericana, lo que ocurre en el Canal tiene un daño directo en el desarrollo e integración regional. También lo que ocurre en los foros internacionales, Como la OMI y el G20, el sistema de las Naciones Unidas y otros foros.

En la Organización Marítima Internacional (OMI) se propondrá a Arsenio Antonio Dominguez Velasco, de origen panameño, como Secretario General del organismo a partir del 1 de enero de 2024, con un mandato inicial de cuatro años en su siguiente asamblea que tendrá lugar del 27 de noviembre al 6 de diciembre próximo. Sustituirá al actual secretario general, Kitack Lim, de origen coreano, quien ocupó dos periodos la posición.

Se tienen meses desde que el problema de la disminución de recursos hídricos en el Canal de Panamá ha sido abordado por sus autoridades. Las medidas de adaptación que están siendo altamente costosas para las comunidades que dependen de su operación en esta temporada del año, que ha aumentado el tiempo de espera para el tránsito de buques en más de 40% este agosto.

El impacto del flujo del Canal de Panamá es global. Los datos son contundentes. Desde esos 82 kilómetros de largo, ahí se conectan 130 rutas marítimas y 170 países lo utilizan. Conecta con 1930 puertos marítimos, además de la estratégica conectividad que tienen el país con puertos aéreos, rutas terrestres con que le vinculan al resto del continente y el mundo.

El último informe semanal de las autoridades del canal refleja que a pesar de las dificultades creadas por las condiciones climáticas adversas, con las medidas para garantizar el tráfico fluido y seguro de buques, el canal ha continuado sus operaciones sin interrupción. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 6% de las mercancías del mundo atraviesan por ahí.

Para optimizar el uso, la acumulación de barcos pendientes del paso entre el Pacífico y el Atlántico se redujo a 117 el 1 de septiembre, cuando se había alcanzado un máximo de más de 160 buques a principios de agosto. Los buques con reservas pasaron sin demoras. Los que no esperan ahora 9 a 10 días, casi el doble que antes. El objetivo, no superar los 90 buques en la espera, algo que no se ha podido lograr por la situación ambiental,

Es cierto que en otros espacios sobre cuestiones ambientales, integración, desarrollo y flujos marítimos se abordan estas cuestiones, pero lo inmediato del problema ya está reflejándose en precios competencia y otros campos del transporte que en caen más bien no sólo en asuntos de las relaciones entre regiones, también en aquellos que se deliberan en mecanismos de participación entre regiones, como MIKTA y G2o, la ONU.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ

@GuadalupeGonzCh

Catedrática universitaria

MAAZ