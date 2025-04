Niños asesinos de un anciano de 80 años son descubiertos por emojis en sus mensajes

Un par de niños adolescentes de 14 y 12 años de edad fueron descubiertos luego de haber asesinado a un adulto mayor de 80 años de edad en el momento que paseaba a sus perros en la ciudad de Leicester en el Reino Unido. La policía logró vincularlos por los mensajes de texto con emojis que se enviaban.

La víctima octogenaria identificada como Bhim Kohli, fue sorprendido por el adolescente de 14 años de edad y una niña de 12. El chico se colocó un pasamontañas y tomó uno de sus zapatos para golpear al adulto mayor, el cual lo hizo con una cachetada. Al derribarlo en el suelo, el niño siguió la agresión ahora con patadas.

Mientras eso ocurría, la compañera del niño se dedicó a grabar la escena de violencia. Ambos menores de edad reían durante el ataque que dejó en agonía a Bhim Kohli que estaba a algunos metros de distancia de su hogar; ante las heridas por los golpes recibidos, el hombre de edad provecta falleció.

El pasado 1 de septiembre de 2024, los dos amigos recordaron el suceso luego de que se retomó la historia de la muerte del anciano; el joven de ahora 20 años indicó en mensajes de texto que él fue el que atacó al hombre de la tercera edad.

El asesinato de Bhim Kohli había quedado impune. Foto: Daily Star

El niño no quiso matar al anciano de 80 años

De acuerdo con el testimonio escrito por el atacante, su intención no fue quitarle la vida al anciano. “Yo hice eso. Lo vi sacar un cuchillo a una chica y golpearla. No quise golpearlo. Fue un golpe y luego me enfureció. Me arrepiento, hombre, de verdad. Arruiné mi vida. Todo se fue. Lo siento, hermano”, afirmó citado en el Daily Mail.

Sin embargo, el adolescente envió más mensajes a sus amigos donde se jactó al afirmar: Los federales saben que soy yo”, dijo seguro el chico que seguido de ello también envió a un amigo dos emojis de risa tras leer que el hombre había quedado gravemente herido.

Su compañera de escuela de 12 años, fue detenida junto con el atacante. Durante su interrogatorio, la menor confesó cómo fue el ataque contra el adulto mayor. Al ser cuestionada sobre si disfrutó ver el ataque, la menor dijo: “La verdad es que no, pero fue un poco gracioso en ese momento”. Ambos niños enfrentan cargos por homicidio involuntario y este martes acudirán al Tribunal de la Corona de Leicester.