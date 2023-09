La inagotable violencia en la Liga MX

En la Liga MX siguen sin entender que no hay manera de, realmente, combatir la violencia tan sólo con discursos llenos de demagogia, en espera de que se nos olvide lo que sigue ocurriendo, semana a semana, en los estadios de futbol y con eventos asociados con los mismos.

Minimizar nunca será parte de la solución, aunque esa parece ser la estrategia de comunicación y acción a seguir, ya que siempre sería más fácil exponer láminas de Power Point con los números de los minutos reales de juego, o de los debuts que se hicieron, que atacar los problemas reales que aquejan a su organismo.

Hoy, las redes sociales evidencian todo lo que estos hombres quisieran esconder.

Hoy en día, ya es muy difícil ocultar este tipo de casos, porque los mismos afectados, o las personas a un lado de ellos, tienen la posibilidad de grabar en sus teléfonos, para salir después con la denuncia.

Pero para estos individuos, es más fácil hacer como que no pasa nada, minimizar o, incluso, mandar a su gente para emitir comunicados personales a columnas en diferentes medios.

Total, pareciera que, mientras ellos no mencionen los hechos, no existe, lo cual es aberrante.

Tan increíble lo que hacen en la Liga MX, como lo que hacen las autoridades de Jalisco, que ni siquiera mencionan lo que sucedió al final del Chivas vs. Rayados, en el estacionamiento del Akron; fue en el estadio, porque ese lugar es parte del estadio. Pero, en Jalisco, prefieren las autoridades hablar de que el árbitro les robó, al tema de inseguridad y del grave episodio que se presentó.

Por lo menos, en Nuevo León, la Fiscalía atrajo el caso, las autoridades de Guadalupe estuvieron al pendiente, y ya hay personas vinculadas a proceso por los hechos ocurridos después del Monterrey vs. Cruz Azul, en el que, incluso, estuvieron cerca de tirar a un individuo del puente El Bailarín.

Estos actos de violencia no pueden ser ignorados por la Liga, porque es producto del futbol, porque si no hubiera habido un partido, no hubiera estado nadie en el puente; o no hubiera viajado porra de Monterrey a Guadalajara, pero eso no lo entienden.

Y están más preocupados por desmentir rumores de su salida de la Liga MX para irse a una senaduría, que por resolver los verdaderos problemas; y lo peor es que nos venden su comunicación como si fuera un informe de gobierno, cuando se trata de una liga de futbol que tiene responsabilidades sociales y cívicas.

Ahora viene el parón por la Fecha FIFA, la Selección Nacional volverá a jugar en Estados Unidos y eso les dará a estos personajes tiempo para buscar que todo se olvide.

Ojalá no sea así, porque cuando regresemos a la Liga volveremos a estar expuestos a estos actos de violencia, que parecen inagotables en los estadios, sí, en los estadios, aunque los responsables no quieran aceptarlo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ