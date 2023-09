Corcholatas de AMLO dejan terreno minado

Gane quien gane el disfraz interno de candidato o candidata presidencial de Morena para la presidencial de 2024 no debería festejar nada aún, ni tampoco sus equipos conformados por gobernadores, diputados, senadores o bases sociales porque faltan nueve meses y no están siendo realistas del vendaval que se les viene encima.

El INE emitió lineamientos por orden del Tribunal Electoral para que el proceso interno sea contemplado como parte de los gastos de la precampaña, a iniciar en noviembre, pero las corcholatas de AMLO dejaron minado el terreno en todos los estados del país por donde pasaron.

De acuerdo con fuentes confiables, en las cinco salas regionales del Tribunal Electoral hay más de 400 denuncias en contra de las corcholatas por parte de la oposición ¡Sí! Pero sobre todo pesan en contra la de los mismos adversarios internos que se dieron con odio y sin tregua de correligionarios en esta contienda.

Lo bueno va a venir cuando árbitro y jueces electorales revisen si es que, los gastos de las asambleas reportadas por los suspirantes, corresponde con lo que contienen las pruebas o argumentos, como rebase de gastos y uso de recursos públicos de programas sociales o financiamiento de gobiernos estatales o municipales.

Uno de los puntos que se puso en letras negritas para llevar a cabo las asambleas es que fueran eventos en lugares cerrados, pero tres o cuatro de los aspirantes no se cansaron de presumir su músculo para intimidar a su compañero.

Falta también que, dentro de los lineamientos, la autoridad electoral determine si los gastos de la interna se van a tomar en cuenta por separado de cada corcholata, o sea de manera independiente o si se van a sumar todos los recursos de los seis aspirantes al cargo presidencial. Por eso los morenistas no deberían echar las campanas al vuelo porque en una de esas alguien no pasa la prueba del registro y entonces no sale humo blanco de este anticipado proceso.

El Senado debe empezar a buscar los acuerdos políticos para nombrar el magistrado de la sala especializada del Tribunal Electoral que definirá los temas de radio y televisión en el proceso electoral del 2024. Es la sala encargada de resolver las controversias que tenga que ver con divulgación de información, gastos y uso de espacios de tiempos oficiales en medios electrónicos tradicionales. Es uno de los nombramientos mas esperados en todos los pendientes pues sino lo nombran al representante todos los problemas que vinieran a resolverse hasta la causa final. Ya hay presión. La Suprema Corte ya mandó las propuestas de tres mujeres pero no hay fecha aún para sacar el pendientote.

UPPERCUT: Miguel Ángel Mancera anunció que pedirá licencia para darle paso a su escaño a su suplente Juan Pablo Adame, panista de Morelos que enfrenta una lucha contra el cáncer. Es panista, pero es parte de la negociación con el PRD en el proceso electoral de 2018. Se rumoraba que sería solo un acto protocolario porque Adame está bajo intenso tratamiento médico y solo estaría unas horas para seguir con su batalla.

