Necesario garantizar que gobierno de la ciudad no intervenga en Elecciones 2024

Hace unos días inicio el proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México que derivará en la elección de las personas que encabezarán la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales, las 16 alcaldías y sus concejos, un período en el que tendremos nuevas reglas para evitar que deudores de pensión alimentaria o violentadores puedan llegar a un cargo público y desde luego refrendar la paridad en este tipo de encargos.

En este período vamos a ver a muchas y muchos levantar la mano por parte de los partidos políticos para ocupar alguno de los cargos en disputa, además deberemos tener mucho cuidado en que se respete la ley para no violarla tanto en los procesos internos como en la elección constitucional porque venimos de un tiempo en que la ciudad parece tierra de nadie.

Como en cada proceso electoral se deberá cuidar que no haya uso de recursos públicos, pero también que la tentación de la injerencia de los funcionarios, y sobre todo del jefe de gobierno no aparezca con el propósito de beneficiar al partido en el gobierno, porque esas prácticas han costado mucho erradicar.

Este tema no es poca cosa y vale la pena tenerlo presente, porque apenas el lunes el jefe de gobierno hizo una serie de pronunciamientos respecto a lo que deben hacer o no los aspirantes a un cargo de elección y advirtió que deberá renunciar quien tenga aspiraciones políticas.

Aquí y en cualquier lugar opinar del proceso electoral cuando se es jefe de gobierno se parece mucho a una injerencia, máxime cuando existe una legislación en la que no es obliga a dicha renuncia o solicitud de licencia. Por eso debemos ser muy cuidadosos en el tema, el jefe de gobierno no puede opinar, ni sugerir, y menos instruir sobre un tema que está previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

El llamado, entonces, es que se respetar el proceso electoral, así como el partido en el poder pidió por años defender la imparcialidad, hoy le exigimos a quien ocupa la jefatura de gobierno no dejarse engañar por el canto de las sirenas y pretender opinar de algo que no le corresponde ni jurídica y mucho menos ética y moralmente.

Lo que en este momento debe ocupar al jefe de gobierno es informarnos porqué el 17 de septiembre no se presentó al Congreso de la Ciudad a rendir su informe anual de actividades, porque el hecho de que no haya sido electo, no le exime de la responsabilidad de transparentar el gobierno que hoy encabeza.

Quienes vivimos en la ciudad tenemos derecho a que se nos informe sobre el estado en que se encuentra la capital del país, aunque esto sea desde la perspectiva triunfalista de un gobierno que se niega a ver la realidad y aceptar el grave deterioro en que estamos. Inseguridad, un Metro con pésimo servicio que se inunda, se descompone, está sucio, huele mal, se descompone y altera la vida de millones de capitalinos, queremos que se nos diga cómo están las calles, qué pasa con el abasto de agua y con una larga lista de temas donde la ciudad no tiene buenos resultados.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD

@KarenQuirogaAn

MAAZ