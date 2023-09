Golpear a Sheinbaum

O no lo ven, o lo hacen con toda intención: atacar a Omar García Harfuch es intentar lastimar la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum. Quien fuera secretario de Seguridad capitalino, que encabeza todas las encuestas en la CDMX, es del equipo de Sheinbaum, se separó del cargo para apoyarla y está en la carrera por la Jefatura de Gobierno porque tiene su visto bueno. ¿O alguien lo duda?

Los ataques contra Harfuch deben leerse como intentos de golpeteo a la exjefa de Gobierno. ¿Qué motivación hay tras ellos? A las filtraciones publicadas en los últimos días, se sumó una inentendible declaración del subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la búsqueda de la verdad del caso Ayotzinapa.

Encinas, que tenía como tarea disipar dudas, transparentar la indagatoria y despejar sospechas, ha enredado aún más el caso, confrontándose con todos, de los familiares de los 43 al Ejército. Ahora, cuando el proceso para elegir a quien será candidato de la 4T al gobierno de la CDMX está en pleno desarrollo, buscó embarrar a quien va arriba en las preferencias. ¿Con qué intención?

Según Encinas, el exsecretario formó parte de la junta de autoridades que creó la ‘Verdad Histórica’ de Ayotzinapa en tiempos de Peña Nieto. Harfuch ya había negado, desde agosto de 2022, tener que ver con la construcción de esa versión. “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”, tuiteó el 11 de agosto de aquel año. Pero Encinas lo salpicó de nuevo, y lo hizo en plena carrera por la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

En la refriega interna, parece que todo se vale. Harfuch avanza en las encuestas (la más reciente de Buendía & Márquez le da 13% de ventaja sobre Clara Brugada), y hay quienes lo quieren bajar a como dé lugar. Los radicales en la 4T no parecen darse cuenta que un perfil como el suyo les ayudaría para asegurar electoralmente la ciudad. Con el voto duro no alcanza. Eso creyeron en 2021 y perdieron 9 de 16 alcaldías. Harfuch conecta con un sector amplio de Morena, pero también con quienes difícilmente votarían por ese partido. Pretender sacarlo de la carrera es tanto como atentar contra el triunfo electoral de Sheinbaum. Pero, además, es ponerla en la posición incómoda de explicar por qué cuando fue jefa de Gobierno le encargó la seguridad de la ciudad durante 4 años a él. Más todavía, es tratar de arrebatarle uno de los éxitos que propios y extraños reconocen: la reducción de la violencia en la capital (sobre todo en el terreno de los homicidios). Quienes atizan contra Harfuch por su perfil y trayectoria no sólo le pegan a él, colocan en una posición compleja a Sheinbaum. ¿No lo ven? ¿O eso quieren?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ