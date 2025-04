El buffet de mariscos más delicioso de la CDMX donde podrás comer todo lo que quieras por menos de 200 pesos

Durante la temporada de calor se antoja comer algo fresco pero que esté delicioso, y por eso nos dimos a la tarea de buscar el mejor lugar para comer mariscos de la Ciudad de México y ya lo encontramos. Se trata de Isla Bonita, un buffet de mariscos donde podrás comer todo lo que quieras por solo 199 pesos.

En este restaurante ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza podrás disfrutar más de 80 platillos y por si fuera poco incluye los postres. Así que si buscas un lugar delicioso y con calidad en sus alimentos, aquí podrás disfrutar de eso y más por un solo precio o si lo prefieres también puedes ordenar a la carta.

Por su gran popularidad, la Isla Bonita suele tener mucha gente, sobre todo en fin de semana, así que planea con tiempo ya que es probable que tengas que esperar un poco para entrar, pero no te preocupes porque los lugares se desocupan rápido debido a que su establecimiento es muy amplio y para muchos comensales.

El buffet de la Isla bonita tiene un super precio de promoción: lunes, martes y miércoles solo cuesta 199 pesos, mientras que el resto de la semana su costo es de 299 pesos. Cabe destacar que el precio de promoción no aplica en días feriados. No te demores en ir porque se ha vuelto muy famoso en TikTok pero no solo ahí en Google Maps tiene una valoración de cuatro estrellas.

El buffet de la Isla bonita tiene un super precio de promoción: lunes, martes y miércoles solo cuesta 199 pesos, mientras que el resto de la semana su costo es de 299 pesos | Foto: Instagram @edu_tevisita @laislabonitaaeropuerto

Ve a conocer el buffet más rico de la CDMX por solo 199 pesos

Pescados fritos, empanadas, cocteles, almejas, tacos, caldos, ostiones, quesadillas pasta con mariscos, aguachiles, sushi, filetes y tostadas, estos son algunos de los riquísimos platillos que ofrece el buffet la Isla Bonita. En cuanto a los postres hay gelatinas, fruta fresca y en almíbar, arroz con leche, manzanas con crema y más. Pero no te puedes ir sin probar el coctel de piña acompañado de una paleta de hielo, este no lo incluye el buffet pero es una de sus bebidas estrella.

Todos los platillos del buffet son a la carta, es decir lo ordenas a tu mesero y te lo llevarán caliente y fresco hasta tu mesa acompañado de alguna guarnición y con una excelente presentación. Pero no lo olvides, puedes repetir el platillo que más te guste todas las veces que quieras. En cuanto a los postres, se encuentran en la barra y los podrás servir tú mismo.

Todos los platillos del buffet son a la carta, es decir lo ordenas a tu mesero y te lo llevarán caliente y fresco hasta tu mesa | Foto: Instagram @edu_tevisita @laislabonitaaeropuerto

¿Dónde es el buffet Isla Bonita?

El buffet de mariscos Isla Bonita se ubica en Calle Ote. 184, esquina Norte 25, Moctezuma 2da Secc. Venustiano Carranza. Si llegas en transporte público, la estación más cercana es Terminal Aérea de la Línea Amarilla del Metro. El restaurante se encuentra a solo una cuadras caminando. El horario durante la temporada de cuaresma es de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, solo comunícate a través de sus redes sociales oficiales en @laislabonitaaeropuerto.