Las “prioridades” en la Femexfut, no son las del futbol mexicano

El lunes se llevará a cabo una Asamblea, en Monterrey, en la que el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, entregará un balance de sus primeros 100 días a cargo del balompié nacional… La realidad es que no se trata más que el anuncio y nombramiento de algunos puestos, para los que la grilla que por ahora existe en la Femexfut, ha estado a todo lo que da, porque un balance de lo que deben mejorar, no habrá.

Porque no es lo mismo que estén buscando o vayan a nombrar a un director comercial, algo que además ya está planchado, que hacer un análisis de lo que ha ocurrido con el futbol mexicano, desde la Liga MX y Leagues Cup, hasta la violencia y el pésimo arbitraje.

¿O será acaso que esos temas no se van a tomar en este informe de gobierno? Lo que sí podemos decir es que en este acto no habrá besamanos, como en los informes de la política, ya que aquí el que da toda esa información sigue siendo empleado de quienes lo escuchan… Bueno, en la política se supone que quien entrega el informe es empleado de millones de mexicanos, pero se maneja de otra manera.

No nos desviemos en nimiedades, que es lo que estos personajes quisieran: Que se siga ocultando todo lo malo debajo de la alfombra, y que solamente se hable de las grandes cosas que se han hecho, o los logros que se han alcanzado en tan poco tiempo; es decir, que se hable más de que subieron miles de seguidores en redes sociales, y que han hecho 100 o más videos muy bonitos, pero que realmente no atacan el gran problema que enfrenta el futbol mexicano, y que no se quieren dar cuenta.

Lo que no quieren ver estos personajes, es que el futbol mexicano (Liga MX y hasta Selección Nacional) cada vez les importa a menos personas en nuestro país. Esto debido a que no ven un espectáculo atractivo, y mucho menos las mejores condiciones para aventurarse a ir a los estadios a gastar cientos o miles de pesos.

Hoy por hoy, la crisis arbitral y de violencia hacen que la gente se la piense mucho para ir a ver a los equipos, y pensar que todo se resolverá con buenas audiencias de televisión, es todavía peor. En varias ocasiones he realizado el ejercicio, con diferentes grupos de edades incluso, en que pregunto si saben quién juega este fin de semana (hablando del Clásico, por ejemplo), o cuáles son los grandes refuerzos de Cruz Azul (por citar otro ejemplo). Muy poca gente sabe, y no por una cuestión de ignorancia, sino porque no les interesa saber.

Y es eso lo que no se quieren dar cuenta estos directivos que, por supuesto, tienen seguras las ganancias para el Mundial 2026, pero que también tienen que preocuparse de lo que pasa en el día a día, cada fin de semana con su producto. Lo están dejando morir y no quieren reconocerlo, solamente porque piensan que nunca dejará de interesarle a la gente.

Por supuesto que siempre habrá ese nicho, esa gente que, por costumbre, sigue todo lo que pasa con su club favorito, pero ya son muchas más las personas que se desentienden de lo que pasa en el futbol mexicano, y que claro que cuando viene la final del torneo se meten al tema, o cuando llega la Copa del Mundo, hasta gastan para viajar a Rusia y a Qatar, pero el consumo de la jornada a jornada ha bajado.

Por eso es que, en esa reunión en Monterrey, deberían no solamente tocarse los temas de grilla, que ya van planchados como los nombramientos de uno y otro, sino también deberían plantearse cómo atacar esas cosas que hacen, del futbol mexicano, un producto poco deseable para un ya importante número de personas. El arbitraje y la violencia generan desconfianza en distintos sectores, pero hace que la gente se aleje. La experiencia en los estadios igual, y el futbol, que muchas veces se practica, también. Así que hay cosas por resolver, y no solamente poner a uno u otro en un puesto para vender más.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL