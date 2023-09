Las Noches Mágicas regresaron

Desde el primer segundo de la Jornada 1, se pudo sentir esa vibra diferente y especial que hace a la Champions el mejor torneo del mundo. Golazos, atajadas y partidos cardiacos es lo que pudimos vivir esta semana. La espera se hacía cada vez más larga, pero ha vuelto y la sonrisa en cada hincha del futbol se puede percibir.

Es la competición donde los jugadores lo dejan todo, y un poco más para levantar la Orejona. Apenas se jugó la fecha inaugural, y ya hubo escenas para enmarcar.

El Rey de Europa venció en el último suspiro del partido al Union Berlin, con gol de Jude Bellingham. El remodelado Santiago Bernabéu explotó, fue una locura, fiel al estilo merengue. Además, es el sexto gol del inglés en seis partidos que tiene disputados con el Real Madrid. Por el otro lado, hay que resaltar el gran nivel que mostró el equipo teutón, al debutar en el torneo ante un gigante como los blancos.

La Lazio rescató un agónico empate ante el Atlético de Madrid, con la anotación del portero Ivan Provedel, al 90+5’. El Estadio Olímpico de Roma se quería caer, sin lugar a dudas, esa imagen del italiano rematando de cabeza, quedará en los retratos como uno de los mejores momentos de la temporada.

En el duelo del AC Milan contra el Newcastle, los rossoneros fueron ampliamente mejores, pero no pudieron reflejar ese dominio en el marcador. Sin embargo, fue un muy buen inicio para las urracas, no cualquiera iguala en San Siro y, aparte, no participaban en la Champions desde hace 20 años, cuando el legendario Alan Shearer era la estrella del equipo. Es imposible no imaginarse la atmósfera que se va a vivir en el St. James Park, cuando reciban al Paris Saint-Germain, la próxima jornada.

Los vigentes campeones de la competencia, Manchester City, derrotaron 3-1 al Crvena Zvezda, de Belgrado. El conjunto serbio sorprendió a propios y extraños, poniéndose al frente en el partido, pese a ello, los citizens se pusieron las pilas para la segunda mitad y le dieron la vuelta sin problemas.

Y en el enfrentamiento que más goles hubo de la jornada, fue el del Bayern München recibiendo al Manchester United. La escuadra bávara se impuso 4-3 a los ingleses. Los locales lo iban ganando sin problemas, y Casemiro los puso a temblar con un doblete en la recta final. La llegada del brasileño, a los Red Devils, ha quedado como anillo al dedo.

Es la primera vez, en 20 años, que la UEFA Champions League no cuenta con Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Es triste, porque le daban una sazón aún más única al evento, era una disputa partido tras partido.

Si los sucesores son Erling Haaland y Kylian Mbappe, no lo sabemos, sólo el futuro nos lo dictaminará.

En fin, las épocas cambian, los jugadores cambian, pero lo que nunca se modifica es el abolengo que tiene este torneo. Eso permanecerá, para siempre, en la identidad de cada aficionado a este precioso deporte.

