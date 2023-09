Aparato entero de la 4T contra Larrea

La instrucción fue precisa desde Palacio Nacional: encuentren un acto de corrupción emblemático, de magnitud considerable, con el cual exhibir a Grupo México, y que lleve eventualmente a una orden de aprehensión contra su presidente, Germán Larrea.

Y todos en el aparato gubernamental la recibieron y empezaron a buscar. El momento histórico detonador ocurrió a mediados de 2023, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó expropiar 120 kilómetros a Ferrosur para completar el tren del Istmo de Tehuantepec.

A partir de ese instante muchas instancias gubernamentales se sintieron empoderadas y han realizado más de 150 inspecciones y verificaciones agudas a las empresas del grupo, tanto a las mineras como a Ferromex. Instituciones como la Profepa, la Semarnat, la Conagua y por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gral. Luis Cresencio Sandoval, han elaborado todo tipo de informes y reportes tras dichas inspecciones.

Pero no han encontrado nada. Las empresas de Grupo México, sus empleados y ejecutivos, están alertados de que la política del sexenio contra ellos es la persecución, por lo que notoriamente han elevado estándares de operación y cumplimiento regulatorio, más de lo que ya hacían años atrás.

El reciente episodio de la suspensión temporal en la operación de 60 trenes de carga de Ferromex por la crisis migratoria se inscribe justamente en esta problemática: el gobierno estaría solicitando a la empresa que garantice la integridad física de las personas que suben a los trenes; mientras la empresa reclama seguridad mínima para esos aparatos, que no están diseñados ni pueden utilizarse para transportar gente.

La cosa está que arde. Germán Larrea se encuentra fuera del país en vacaciones permanentes y lo más probable es que no regrese a México ni en lo que resta del sexenio ni en los primeros meses del próximo. La furia de la 4T contra su empresa no se detendrá. Un empresario de muy alto nivel me reveló su asombro por esta persecución contra quien, dijo, no ha hecho nada malo y simplemente se ha concentrado en sus negocios y en cuidar a sus empleados.

Es inadmisible que, mientras los sicarios y los narcos están intocados, empresarios como Larrea estén siendo acorralados por el gobierno. Al presidente López Obrador no le dan los números para que el Tren Maya sea rentable. Por eso su enojo ha crecido recientemente, me informan. De ahí que anhele recuperar activos concesionados en minas y en vías férreas. Pero, además, está legalmente imposibilitado para atacar. Esto lo hace enfurecer más, pero salvaguarda, al menos mínimamente, la continuidad de los negocios de Grupo México.

