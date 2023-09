La Selección no representa a nadie

En estos últimos años, este Tricolor se ha encargado de decepcionar, de aburrir, de lastimar a todos los mexicanos. Los jugadores entran al campo y no sienten la camiseta verde, a la gran mayoría les pesa, y otros, ni siquiera merecerían tener el orgullo de portarla. Desde hace tiempo, el combinado nacional dejó de reflejar las cualidades de los aztecas.

Los dirigidos por Jaime Lozano, se muestran tímidos, agobiados, sin personalidad y sin capacidades en el terreno de juego. Llegaron a tal punto que ni los partidos moleros pueden ganar, ya no se sabe si el Tri es el molero, en fin. Para esta fecha FIFA, tenían dos duelos: Australia y Uzbekistán.

En los entrenamientos previos a estos dos enfrentamientos, al Jimmy se le ocurrió invitar a Julián Quiñones a las prácticas, aún sin tener los papeles que le acrediten jugar para México. Está bien que lo quieras convocar para el futuro, porque es un gran jugador, pero no hay prisa, mejor concéntrate en los futbolistas que tienes disponibles hoy para encarar los partidos de la mejor forma.

En el primer juego ante Australia, el combinado nacional iba perdiendo dos a cero, sin meter las manos. En la recta final pudieron rescatar el empate milagrosamente, con un golazo de César Huerta, proveniente de un error inaudito del defensor australiano que dejó botar la pelota. Simplemente no perdieron, pero luego la prensa comenzó a alabar la capacidad de reacción que tuvo el equipo cuando claramente fue fortuito. Dejen de engañar a la gente, no se puede tapar tan mal funcionamiento.

Para el segundo duelo contra Uzbekistán, el conjunto azteca no dejó de sufrir. Arrancó al frente en el marcador, le dan la vuelta, después remontan al 88´, con gol de Uriel Antuna, que lo celebró como si hubiera ganado la Copa del Mundo, y en el último suspiro Uzbekistán igualó los cartones tres a tres, por medio de un tiro libre que se comió Guillermo Ochoa. Apareció el quita risas y dio justicia al trámite del juego.

La interpretación de esta fecha FIFA, es que a excepción de Raúl Jiménez, César Huerta y más o menos, Santiago Giménez, van todos a jugar, nadie se toma nada en serio, no importa cómo jueguen o cual sea el resultado, sólo van a pasear. Asisten jugadores como Héctor Herrera, que ni debería ocupar un lugar; HH desde antes del Mundial de Qatar, no aguanta 20 minutos a un buen ritmo de partido profesional. Es increíble que lo llamen.

El aficionado en Estados Unidos paga una buena cantidad de dinero por una entrada, cuando el espectáculo se brinda es penoso. Antes había nombres cuando menos, ahora ni eso. Por supuesto que no vienen a México, porque casi nadie los iría a ver. No se lo merecen, todo el tiempo piden apoyo y no dan resultados.

Jimmy y su cuerpo técnico tienen que hacer un llamado fuerte de atención. La selección no refleja a los mexicanos, refleja todas las carencias de nuestro futbol. Incompatibilidad, falta de procesos, falta de seriedad, malos manejos, y varias cosas más.

Jugar para tu país debe de ser alegría y responsabilidad.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

PAL