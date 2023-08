Reflexiones del balón

Señores: ni hablar. Hemos entrado, oficialmente, en las secuelas de la película llamada Selección Mexicana, y el inequívoco ciclo repetitivo terminado en lo mismo

El fracaso mundialista anticipado ya, desde el 2023, maquillado por discursos decomunicación llenos de verborragia barata, pero que al ente mexicano parece persuadir como históricamente ha sido, sólo que ahora, con un grado de cinismo más importante.

Antes, presidentes de la federación o de la liga que tenían un amplio talento en lo económico, que también con palabras nos querían comprar, sobre todo, aquellos compatriotas de los Estados Unidos. Ahora, encabezando la liga un ex político. Como siempre, con la estrategia del pan y circo. No tiene ningún conocimiento de futbol, está clarísimo. Se han tomado decisiones muy absurdas. La desaparición del ascenso y descenso. Alejar a nuestro país de las copas sudamericanas, acercarse a Estados Unidos y entregarle el dominio total de un torneo

Quejándonos de que nos vamos de la Libertadores, porque cuando toca cerrar la final de local no la concede CONMEBOL, pero cuando inventamos la Leagues Cup la hacemos todas de visitante. La cantidad impresionante de extranjeros de medio pelo promovidos, entre otras. En la federación, inventando nuevos puestos en el

organigrama. La Bomba Rodríguez, un tipo brillante en cuanto a la gestión de derechos de transmisión, con una voz enérgica, pero proponiéndonos proyectos vacíos, sin hablar de fechas, ni cuándo, ni cómo se van a ejecutar.

Jaime Lozano, un estratega que sin duda está preparado, pero que ya se comenzó a contaminar del entorno. Está por salir la primera lista, pero ya aceptó que habló con Héctor Herrera. Sí, está teniendo una buena campaña en la MLS, pero viene de

un año grotesco repleto de lesiones y baja de nivel. Un tipo que no se entrega, y que nos ha demostrado tener poco nivel en selección. Lo más importante, se supone que se propuso un cambio de 180 grados, en donde las vacas sagradas tendrían que desaparecer.

Se aceptó buscar a Carlos Vela, otra vez. Un elemento que ha rechazado las convocatorias múltiples ocasiones. Se sigue prostituyendo la playera.

Javier Hernández, un tipo que no ha rendido lo que de él se espera en la liga estadounidense y que ahora está, incluso, lesionado. No regresará, prácticamente, hasta el año que entra y no sabemos en qué condiciones. Un histórico, sin duda. Pero hace años ostenta un nivel lejos del ideal. A ponderar el negocio antes que lo deportivo.

En fin. Usted me podrá alegar que es la primera lista, en una fecha sin importancia. Lo inadmisible es que estos elementos ya no van a estar en el próximo Mundial. Lleva a todas las nuevas caras y no pierdas el tiempo. Ni hablar. Difícil será ver otro desenlace. Este comienzo no me entusiasma.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

