Frente Amplio por México: un proyecto generoso

El Frente Amplio por México es un hecho histórico para la democracia en nuestro país. Los partidos políticos abriéndose a la ciudadanía para construir un gran proyecto nacional, representa una nueva forma de hacer política, una en la que la ciudadanía que no tiene militancia en ningún partido, es la verdadera protagonista.

Si tuviera que resumir lo que es el Frente en una sola palabra, reconociendo esfuerzos entre partidos políticos y la sociedad civil organizada, sin duda, esa palabra sería: GENEROSIDAD. El primer paso fue la generosidad de los partidos que lo integran, para reconocer la realidad que vivimos como país y el llamado histórico que se nos hace para anteponer –antes que las filias y las fobias– la urgente necesidad de proteger nuestra democracia, las instituciones que tantos años costó construir y, sobre todo, el interés de las y los mexicanos, quienes padecemos día a día el dolor de un país que se cae a pedazos.

En segundo lugar, está la generosidad de la ciudadanía. Hombres y mujeres que, sin afiliación partidista, pero convencidos de que el rumbo de México no es el correcto, decidieron sumarse a esta gran convocatoria en la que todos han sido piedra angular en la construcción del Frente: expertos en materia electoral integrando los comités organizadores, líderes de organizaciones civiles colaborando en el diseño de los métodos, académicos y empresarios abriendo sus canales de comunicación para que el mensaje llegue a más personas y hombres y mujeres de todos los rincones del país, siendo los principales portavoces del Frente e incentivando la suma de más personas en el medio más efectivo para hacerlo: en sus familias y sus colonias.

En tercero, la generosidad de los actores políticos. Muchas han sido las personas que, desde hace varios meses, incluso años, se mencionaban como cartas fuertes para encabezar proyectos en 2024. Algunos, incluso, trabajando esa posibilidad con bastante seriedad, decidieron no registrarse para dirigir los esfuerzos del Frente: gobernadoras y exgobernadores, ex secretarios de Estado, diputados, senadores, empresarios, ex dirigentes de Partidos. Todos, generosamente, han renunciado a su legítima aspiración, pero a lo que no renunciaron fue a poner al servicio sus talentos y experiencia para tener un proyecto plural y viable que represente una alternativa para los mexicanos.

Aquí me gustaría hacer un especial reconocimiento la generosidad del diputado Santiago Creel. Santiago fue uno de los “tres finalistas” para encabezar al Frente Amplio por México, y quienes lo conocemos y hemos seguido su trayectoria, sabemos de sus virtudes, de sus capacidades y de su profundo amor por México. Santiago ha recorrido el país muchísimas veces, y en estos últimos meses lo hizo para sumar simpatías de miles de mexicanas y mexicanos. Todo eso lo dejó de lado para sumarse a la mujer que, en las últimas semanas, ha demostrado ser la opción más viable para conducir el Frente: Xóchitl Gálvez.

La generosidad de miles de mexicanas y mexicanos solo confirman dos cosas: al Frente lo liderará una mujer, y muy pronto, México tendrá su primera presidenta. Una presidenta que esté dispuesta a hacer un nuevo pacto, un pacto de iguales.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la

Mujer en el CEN del PAN