Layda, la agente 007 del tobil

En Morena ya tienen a su agente 007 al Servicio de su Majestad. Se trata de la gobernadora de la tierra de los tobiles, Campeche, Layda Sansores, quien se jacta de tener más 20 mil grabaciones telefónicas de amigos y enemigos de ella y la 4T. Sus centros de espionaje son intocables y los protege su fiscal “carnal” Renato Sales; no los toca. ¿Quedarán impunes estos delitos federales? Para fortuna de Layda no pisaría la cárcel por ser casi octagenaria.

YUCATÁN: En la alianza Vamos por México, si van separados en la lucha por las senadurías el PAN llevaría las de perder. Carlos Ramírez Marín (PRI) lleva ligera ventaja ante Romel Pacheco (PAN). Si van juntos, arrasaría cualquiera de los dos. Por Morena, quien la tiene la candidatura en la bolsa es Verónica Camino Farjat.

HIDALGO: En el gobierno de Julio Menchaca (Morena), el pueblo se levanta contra sus alcaldes. Ayer en Zacualtipán, atrincheraron al edil Edgar Moreno (PRI) luego de que policías municipales asesinaran a golpes a un anciano. En Huejutla, a Daniel Andrade (PES) lo acusaron de abuso de poder con violencia. En Chapulhuacán, el edil Sergio Meléndez (PRD) y cuatro policías fueron atados a un poste, tras el asesinato de una menor de edad. La población ya no se deja de los caciques.

MICHOACÁN: Los dirigentes de la alianza opositora Va por México aún no que no les queda de otra que ir de la mano juntos. Refugio Cabrera, líder estatal del PAN; Guillermo Valencia del PRI, y Octavio Ocampo, del PRD, siguen desojando la margarita, mientras las huestes de Morena, con Pablo Celis, toma ventaja vertiginosa. La dubitación de los líderes opositores levanta sospechas.

OAXACA: Ahora resulta que la justicia es un gasto para el gobernador Salomón Jara. El experredista, ahora fiel a Morena, dice que le costó 500 millones de pesos el combate a la corrupción. No quiere juicios ante abusos administrativos de su “gobierno”. Por ello, busca destruir al Tribunal Administrativo e imponer magistrados “carnales”. La justicia no tiene precio. Que no se te olvide Salomón.

ACAPULCO: GMD de Jorge Ballesteros dejó gato encerrado a Fibra e Orión, de Rodolfo Campos. El Viaducto La Venta-Punta Diamante que le vendió en 609 millones de pesos traía conflictos políticos desde los tiempos de Héctor Astudillo. Desde 2021, Campos se dio cuenta de las crisis en esa autopista. Y en abril, el gobierno de Evelyn Salgado ordenó la terminación de la concesión porque Fibra e Orión incumplió contratos. ¿GMD sabía de ese vicio oculto de la concesión?

METEPEC: El alcalde expriísta Fernando Flores se fue a Washington para recibir por segundo año consecutivo un reconocimiento dizque por erradicar la trata de personas. Se lo otorgó el grupo de derecha en EU, Conservative Política Acción Conference (CPAP). También se lo dieron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Por cierto, en Metepec, con todo y “premio”, Raúl y Cristian Gómez fueron secuestrados; César Daniel “N” desapareció y lo hallaron muerto. Muchos más. ¿Ejemplo de alcalde? ¡Un fiasco!

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

