La galleta de la suerte

Puede ser que seis años sean pocos para cambiar el sistema, y a un país entero, pero centrarse en ese falso dilema, es aceptar que se busca gobernar, con el único fin de justificarse al terminar.

Durante estos años, hemos participado en el juego político de buenos y malos; godinez vs mirreyes; fifis vs chairos; hombres vs mujeres. Dentro de las cosas que tenemos que aprender, es que es necesario saber que todos tenemos responsabilidad, no siempre en la misma proporción, y debido a ello, conciliar y construir, representa la única fuente para avanzar hacia un país mucho más equilibrado, pero casi nadie cede.

Aquellos que han logrado escalar los peldaños de la superación, económica y cultural, ahora tienen ventajas significativas, frente a aquellos que no lo lograron. Esos factores, en muchas ocasiones, son ajenos al empeño, y se deben a una variable matemática llamada suerte. En marzo de 2018, un demoledor artículo, publicado en el MIT Review, da cuenta de esta situación. El título: “Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico? Resulta que es cuestión de suerte.” En el mismo se analiza un trabajo publicado en Advances in Complex Systems, por unos investigadores de la Universidad de Catania (Italia) acerca del eterno debate entre si el éxito en la vida –medido en lo que comúnmente se conoce como «riqueza», depende del talento e inteligencia. Los resultados demostraron que las personas más exitosas no son necesariamente las más talentosas, sino más bien las más afortunadas. Esto es lo que confirma un nuevo modelo matemático de creación de riqueza, y aunque se suele creer que esto es debido a la meritocracia, es bastante común subestimar la importancia de las fuerzas externas como la suerte, en las historias individuales de éxito. A. Pluchino. A. E. Biondo, A. Rapisarda. Es por lo anterior, que ayudar a los demás, es la única forma de transformar. En cuanto a los que no han logrado sus metas; su deber consiste en no erigirse como las victimas resentidas de un sistema, del cual si hubieran podido aprovecharse estarían justamente con la actitud de aquellos a quienes critican o a los que tienen odio. Así que la utilización de la victimización tampoco es un método para plantear la igualdad.

Lo anterior viene a cuenta debido a que no podemos obviar que las cifras sobre pobreza que ha publicado el CONEVAL, indican que el porcentaje de pobreza habría disminuido en un 5.6%, es decir, pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones para 2022, es decir, 5.1 millones de pobres menos, sin embargo, eso tiene una explicación. Así que comencemos. La pobreza que si ha reducido, pero con respecto al ingreso económico derivado de programas sociales, que reparten dinero líquido, al parecer eso sería un gran logró de no ser porque existe otro rubro denominado carencias sociales, donde se destaca que el porcentaje de la población con necesidades de atención gubernamental, se incrementó en, al menos, 3% entre 2018 y 2022, ello al pasar de 25 millones de personas a 32.1 millones, esto es, 7.1 millones de personas con carencias sociales; ¿y que representa esto? Por cada peso que tengas, se han perdido la inversión de dos pesos en instituciones como las de salud, educación, deportes, cultura, cuidados para la vejez, infancia, y ascenso económico y social. Para ejemplificar mejor, se ha intercambiado el bienestar, que es una serie de necesidades indispensables, las cuales no se alcanzan a cubrir, con un sueldo de 5 salarios mínimos al mes, o con el dinero de los programas sociales. Lo anterior resulta notable en el sector salud ya que carece de salarios, para médicos generales y especialistas, que atiendan padecimientos graves de salud y en sector educativo donde tampoco existe la posibilidad, de que el aprendizaje en escuelas básicas públicas, sea suficiente para encontrar un trabajo que te permita abandonar la pobreza; así como, la enorme gama de proyectos culturales que han sido reducidos, y con los cuales la población de un país se enriquece, y fomenta su crecimiento intelectual.

Cómo puedes apreciar la pobreza es un factor que inutiliza al país de una manera rotunda, dado que el 74.28% de su población tiene algún tipo de vulnerabilidad económica, con esos números, resultan indispensables los programas sociales para que la suerte, permeé a muchos más ciudadanos de este país, a fin de dar oportunidad a quienes con sus propios esfuerzos nunca llegarían a tener posibilidad de crecer económica y socialmente, sin embargo, el cuidado en su planeación, distribución y objetivos, deberían ser una prioridad gubernamental, lejos de un interés político, porqué si como lo expone el gobierno, el único problema de este país es que va extraordinariamente bien, entonces podemos concluir que no tienen en la mira, mejorar en absoluto.

Una última anotación; cuando los recortes a instituciones públicas afectan los ingresos de la población que ya había superado la línea de pobreza, para prorratearlos entre todos los programas sociales, baja el nivel de vida general, y, por lo tanto, no se cumplen los objetivos de bienestar que contiene la Constitución.

¿y tú, te sientes afortunado?

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL